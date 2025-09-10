urgente24
La NASA confirmó la evidencia más sólida de vida extraterrestre en Marte

Desde la NASA aseguran que se trata del hallazgo más prometedor sobre vida microbiana antigua en Marte. Queda esperar que la muestre llegue a la Tierra.

10 de septiembre de 2025 - 19:46
La búsqueda de extraterrestres acaba de dar un salto histórico. La NASA reveló que el rover Perseverance identificó en Marte la evidencia más convincente de actividad biológica pasada jamás encontrada fuera de la Tierra. Se trata de la muestra denominada "Cheyava Falls", una roca marciana que presenta características que en nuestro planeta solo aparecen cuando existe vida.

image
Esto es como encontrar cenizas de una fogata apagada hace mucho tiempo. Las cenizas no son fuego, pero confirman que ahí hubo fuego.

El hallazgo que cambia todo para la NASA

El descubrimiento se centra en patrones únicos que los científicos denominan "manchas de leopardo": estructuras coloridas compuestas por vivianita (fosfato de hierro hidratado) y greigita (sulfuro de hierro). Estos minerales terrestres aparecen exclusivamente en ambientes donde microorganismos descomponen materia orgánica, como humedales ricos en carbono.

Joel Hurowitz, investigador principal del equipo Perseverance y autor del estudio publicado en la revista Nature, explicó que la combinación química encontrada pudo proporcionar una fuente energética abundante para antiguos metabolismos microbianos marcianos. La roca contiene arcilla, limo, carbono orgánico, azufre, hierro oxidado y fósforo: todos elementos que actúan como conservantes naturales de vida microscópica.

image
Por ahora, toda la evidencia apunta únicamente a vida microbiana - bacterias y microorganismos similares. No hay indicios de formas de vida más complejas o grandes.

Los análisis remotos realizados durante más de un año confirmaron que las características de "Cheyava Falls" no pueden explicarse fácilmente mediante procesos no biológicos. Ken Farley, científico del proyecto Perseverance, admitió que agotaron todas las posibilidades de estudio remoto: "Científicamente hablando, el rover no puede ofrecer más información sobre esta roca".

image
El rover Perseverance de la NASA descubrió manchas de leopardo en una roca rojiza apodada "Cascada Cheyava" en el cráter Jezero de Marte en julio de 2024.

Kathryn Stack Morgan, científica del proyecto, destacó que el reconocimiento de esta biofirma potencial en una publicación científica revisada por pares marca un avance crucial en la investigación astrobiológica. "Garantiza el rigor, la validez y la relevancia de nuestros hallazgos", señaló.

La carrera contra el tiempo

Sin embargo, la confirmación definitiva requiere traer las muestras a la Tierra para análisis con instrumentos más sofisticados que los disponibles en Marte. La Mars Sample Return Mission, proyecto conjunto con la Agencia Espacial Europea, enfrenta retrasos presupuestarios que generan preocupación entre los científicos.

Alberto González Fairén, coautor español del estudio, subrayó la urgencia: "Es imperativo continuar con el programa de retorno de muestras, donde podrán analizarse con instrumentos mucho más completos y avanzados".

image
Los expertos temen que los retrasos estadounidenses abran una ventana de oportunidad para que China se adelante con su propio proyecto robótico de retorno de muestras marcianas, programado tentativamente para la próxima década.

Sean Duffy, administrador interino de la NASA, no ocultó su entusiasmo: "Tras un año de análisis exhaustivos, esta podría ser la señal de vida más clara encontrada en Marte. Es increíblemente emocionante estar tan cerca de responder si estamos solos en el universo".

Cada análisis, cada fotografía nocturna, cada disparo láser del Perseverance construye un catálogo invaluable que podría resolver la pregunta que obsesiona a la humanidad desde tiempos remotos: ¿existe vida más allá de nuestro planeta azul?

