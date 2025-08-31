El James Webb de la NASA halló 300 objetos celestes que brillan mucho más de lo que deberían según las teorías actuales. Estos misteriosos cuerpos cósmicos podrían ser algunas de las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, y su existencia está obligando a los expertos a replantearse todo lo que creían saber sobre el nacimiento del universo.
¿EL UNIVERSO MINTIÓ?
NASA y James Webb descubrieron 300 galaxias que rompen todas las teorías científicas
El telescopio espacial James Webb de la NASA detectó objetos cósmicos que podrían cambiar para siempre lo que sabemos sobre el origen del cosmos
La tecnología que cambió todo para la NASA
El hallazgo resulta tan impactante que podría reescribir los libros de texto de astrofísica. Haojing Yan, profesor de astronomía en el Colegio de Artes y Ciencias de Missouri y coautor del estudio, explicó que "estos objetos misteriosos son candidatos a galaxias del universo temprano, lo que significa que podrían ser galaxias muy primitivas". Si tan solo algunos de estos objetos resultan ser lo que los científicos sospechan, el descubrimiento cuestionaría las ideas actuales sobre cómo se formaron las galaxias en los albores del cosmos.
El equipo utilizó dos potentes cámaras infrarrojas del JWST: la Cámara de Infrarrojo Cercano y el Instrumento de Infrarrojo Medio. Estos dispositivos están específicamente diseñados para captar luz de los rincones más remotos del espacio, fundamental cuando se estudia el universo primitivo.
La clave está en el infrarrojo porque, como explicó Yan, "cuando la luz de estas galaxias tempranas viaja por el espacio, se estira hacia longitudes de onda más largas, pasando de luz visible a infrarroja". Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo, permite a los astrónomos determinar qué tan lejos están estos objetos de la Tierra.
El método revolucionario detrás del descubrimiento
Para identificar cada uno de los 300 candidatos a galaxias primitivas, los investigadores emplearon una técnica establecida llamada "dropout". Bangzheng "Tom" Sun, estudiante de doctorado que lidera la investigación, detalló que este método "detecta galaxias de alto corrimiento al rojo buscando objetos que aparecen en longitudes de onda más rojas pero desaparecen en las azules".
Este proceso reveló algo extraordinario: objetos que no deberían existir según los modelos actuales del universo temprano. El próximo paso será utilizar espectroscopía, el estándar dorado de la astronomía, para confirmar definitivamente estos hallazgos y determinar si realmente estamos ante un descubrimiento que revolucionará nuestra comprensión del cosmos.
