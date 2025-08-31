NASA y James Webb descubrieron 300 galaxias que rompen todas las teorías científicas

image Haojing Yan, profesor de astronomía en el Colegio de Artes y Ciencias de Missouri.

La clave está en el infrarrojo porque, como explicó Yan, "cuando la luz de estas galaxias tempranas viaja por el espacio, se estira hacia longitudes de onda más largas, pasando de luz visible a infrarroja". Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo, permite a los astrónomos determinar qué tan lejos están estos objetos de la Tierra.

El método revolucionario detrás del descubrimiento

Para identificar cada uno de los 300 candidatos a galaxias primitivas, los investigadores emplearon una técnica establecida llamada "dropout". Bangzheng "Tom" Sun, estudiante de doctorado que lidera la investigación, detalló que este método "detecta galaxias de alto corrimiento al rojo buscando objetos que aparecen en longitudes de onda más rojas pero desaparecen en las azules".

image

Este proceso reveló algo extraordinario: objetos que no deberían existir según los modelos actuales del universo temprano. El próximo paso será utilizar espectroscopía, el estándar dorado de la astronomía, para confirmar definitivamente estos hallazgos y determinar si realmente estamos ante un descubrimiento que revolucionará nuestra comprensión del cosmos.

