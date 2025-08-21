La NASA estrenó su propio ChatGPT: Una nueva inteligencia artificial gratis

image Investigadores mundiales pueden utilizarlo para desarrollar aplicaciones específicas para sus regiones e industrias, acelerando el descubrimiento científico global.

Surya se entrenó con nueve años de datos del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, procesando imágenes diez veces más grandes que los conjuntos de datos tradicionales de IA. Los primeros resultados son prometedores: mejoró 16% la precisión en la clasificación de erupciones solares y puede predecir visualmente dónde ocurrirán estas erupciones con hasta dos horas de anticipación.

El modelo ya está disponible en Hugging Face, democratizando el acceso a esta tecnología avanzada.

El James Webb de la NASA descubrió una luna secreta de Urano que nadie vio en 40 años

La NASA acaba de soltar una bomba que tiene a toda la comunidad científica con la boca abierta. El Telescopio Espacial James Webb encontró una luna de Urano que literalmente se escondió de nosotros durante 40 años. Sí, leíste bien: una luna entera pasó desapercibida desde que la Voyager 2 visitó el planeta en 1986.

image Orbita cerca del sistema de anillos de Urano, donde el brillo del planeta la camufla como un ninja espacial. Incluso la legendaria Voyager 2, que descubrió 11 lunas en su histórico sobrevuelo, se la perdió.

El James Webb no es un telescopio cualquiera. Esta bestia tecnológica costó 10 mil millones de dólares y sus cámaras de infrarrojo fueron diseñadas para espiar galaxias ubicadas en el culo del universo. Cuando apuntó hacia Urano en febrero pasado, hizo algo que ningún otro instrumento había logrado: revelar secretos que estaban ahí nomás, pero invisibles.

Heidi Hammel, la científica planetaria que está fascinada con el descubrimiento, lo explica sin vueltas: "Era tan pequeña, tan tenue y tan cercana al brillante sistema de anillos que la pasamos por alto". O sea, estuvo siempre ahí, riéndose de nosotros.

---------------------------------------------------------------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fi

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes