La NASA estrenó su propio ChatGPT: Una nueva inteligencia artificial gratis

La tecnología que parecía ciencia ficción ya es realidad. IBM y la NASA presentaron Surya, un modelo de inteligencia artificial diseñado para predecir el clima solar con una precisión nunca vista. Este desarrollo revolucionario podría ser clave para proteger la infraestructura tecnológica mundial de las devastadoras tormentas solares.
¿PARA QUÉ SIRVE?
El nombre Surya, que significa "Sol" en sánscrito, no es casualidad. Este sistema representa el primer modelo de IA capaz de analizar imágenes solares de alta resolución y anticipar erupciones que amenazan satélites, redes GPS, telecomunicaciones y hasta la navegación aérea. Sin embargo, no es nada fácil de usar.
Un riesgo económico millonario para la NASA
Según proyecciones de Lloyd's, una tormenta solar severa podría generar pérdidas globales de 2,4 billones de dólares en cinco años. Los eventos solares recientes ya demostraron su peligro: interrupciones en servicios GPS, desvíos de vuelos forzosos y daños en satélites confirman que la amenaza es real.
Juan Bernabé-Moreno, director de IBM Research Europe, lo explica simple: " Es como un pronóstico meteorológico para el espacio. Necesitamos prepararnos para las tormentas solares igual que lo hacemos con los fenómenos climáticos terrestres".
Surya se entrenó con nueve años de datos del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, procesando imágenes diez veces más grandes que los conjuntos de datos tradicionales de IA. Los primeros resultados son prometedores: mejoró 16% la precisión en la clasificación de erupciones solares y puede predecir visualmente dónde ocurrirán estas erupciones con hasta dos horas de anticipación.
El modelo ya está disponible en Hugging Face, democratizando el acceso a esta tecnología avanzada.
