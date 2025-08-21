Diputado que rompió con LLA dijo que oyó sobre las coimas en ANDIS "hace 6 meses"

Esto derivó en su salida de la bancada oficialista para conformar el bloque Coherencia, junto a los ahora exlibertarios Marcela Pagano y Carlos González (Formosa), además de la mendocina Lourdes Arrieta, quien ya había sido expulsada de LLA por su pelea con Martín Menem.

Tal como lo había señalado tras romper con LLA en la Cámara Baja, D'Alessandro reiteró que "cada vez que hay un hecho de corrupción en este gobierno, siempre caminan sobre un mismo apellido, que son los Menem".

El legislador, en cambio, desvinculó al Presidente de las sospechas.

"Creo que el presidente, seguro que no es, porque el presidente está en su mundo con la macroeconomía intentando ordenar los quilombos que no dejaron los gobiernos anteriores. Y creo que las decisiones tampoco las está tomando Karina Milei. Creo que tiene un entorno muy complicado y se está viendo en menos de un año y medio. Miren todo lo que pasó", dijo.

Más contenido de Urgente24

Se viene el "uno-dos" del Congreso a Milei, mientras crece el escándalo por corrupción

Bullrich cuestionada por curioso giro, un 'error' y algunas omisiones

Anuncian interventor de la ANDIS, pero el Gobierno sigue como 'bola sin manija' sobre las supuestas coimas

Milei polariza con los K, pero insinúa miedo a baja participación: "No ir a votar no es una opción viable"