Carlos D'Alessandro, el diputado puntano que acaba de romper con el bloque de LLA para formar una bancada con otros exlibertarios, afirmó este jueves que él conocía desde "hace 6 meses" la versión sobre el entramado de coimas que se destapó por los audios filtrados del desplazado titular de la ahora intervenida Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.
TRAMA DE CORRUPCIÓN
Diputado que rompió con LLA dijo que oyó sobre las coimas en ANDIS "hace 6 meses"
Carlos D'Alessandro aseguró que conoció la versión meses atrás de parte de otro diputado nacional cercano al desplazado Diego Spagnuolo.
En esos audios, se escucha a Spagnuolo describir una mecánica mediante la cual se piden retornos a laboratorios, cuya recaudación llegaría hasta la hermana presidencial, Karina Milei, y su mano derecha política, Eduardo 'Lule' Menem.
Consultado en radio Perfil sobre si le parecían verosímiles esas revelaciones, D'Alessandro reveló que él tenía conocimiento sobre la versión por parte de otro diputado nacional que, dijo, es amigo de Spagnuolo.
"Ya lo había escuchado esto de otro diputado nacional, amigo de Spagnuolo, que me lo contó hace como seis meses atrás", dijo.
Si bien la versión involucra a la hermana presidencia, D'Alessandro apuntó los cañones contra el otro señalado, 'Lule' Menem, con quien mantiene un conflicto por el armado de LLA en San Luis. El partido a nivel local acaba de ser intervenido luego de que el diputado se quejara de la conformación de las listas.
Esto derivó en su salida de la bancada oficialista para conformar el bloque Coherencia, junto a los ahora exlibertarios Marcela Pagano y Carlos González (Formosa), además de la mendocina Lourdes Arrieta, quien ya había sido expulsada de LLA por su pelea con Martín Menem.
Tal como lo había señalado tras romper con LLA en la Cámara Baja, D'Alessandro reiteró que "cada vez que hay un hecho de corrupción en este gobierno, siempre caminan sobre un mismo apellido, que son los Menem".
El legislador, en cambio, desvinculó al Presidente de las sospechas.
"Creo que el presidente, seguro que no es, porque el presidente está en su mundo con la macroeconomía intentando ordenar los quilombos que no dejaron los gobiernos anteriores. Y creo que las decisiones tampoco las está tomando Karina Milei. Creo que tiene un entorno muy complicado y se está viendo en menos de un año y medio. Miren todo lo que pasó", dijo.
Más contenido de Urgente24
Se viene el "uno-dos" del Congreso a Milei, mientras crece el escándalo por corrupción
Bullrich cuestionada por curioso giro, un 'error' y algunas omisiones
Anuncian interventor de la ANDIS, pero el Gobierno sigue como 'bola sin manija' sobre las supuestas coimas
Milei polariza con los K, pero insinúa miedo a baja participación: "No ir a votar no es una opción viable"