IMPORTACIÓN
Trucos para comprar en Amazon y que ARCA no te cobre al importar celulares y notebooks
La clave para que la importación de artículos de Amazon sea realmente ventajosa está en cómo se paga la operación y en aprovechar los beneficios.
Es posible reducir notablemente la carga impositiva de las compras realizadas en Amazon. Según especialistas en tributación, cuando la operación se cancela directamente con dólares disponibles en la cuenta bancaria, no corresponde aplicar la percepción del 30% de Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.
Esto significa que, si el comprador utiliza dólares propios para cancelar la tarjeta antes del vencimiento, puede importar bienes de uso personal sin que se genere el recargo que suele encarecer las operaciones internacionales.
¿Cuáles son los límites que establece ARCA para compras por Amazon?
El régimen vigente fija un tope de u$s3.000 por envío, incluyendo costo del producto, seguro y flete. También establece un límite de 20 kilos por paquete y un máximo de tres unidades del mismo producto, siempre que sean para uso personal.
A partir de diciembre de 2024, ARCA amplió el cupo permitido por persona, ahora se pueden realizar hasta cinco envíos por año, lo que brinda mayor flexibilidad a los usuarios que buscan aprovechar ofertas en Amazon y otras tiendas online.
¿Qué impuestos deben pagarse en las compras de Amazon?
Si el envío no supera los u$s400, los compradores no abonan aranceles de importación, solo el IVA del 21%. Algunos artículos, como determinados electrodomésticos, pueden aplicar una alícuota reducida.
En cambio, cuando la compra excede los u$s400, se aplica un arancel del 50% sobre el excedente. Es decir, si el producto cuesta u$s500, los primeros u$s400 quedan exentos y sobre los u$s100 restantes se paga un arancel de u$s50.
¿Cómo es el paso a paso para comprar un celular o notebook por Amazon?
Los pasos a seguir son los siguientes:
- Compra en Amazon: seleccionar el producto y confirmar que el envío se realice a través de un courier habilitado (FedEx, UPS, DHL, entre otros);
- Declaración en ARCA: dentro de los 30 días posteriores a recibir el paquete, el comprador debe ingresar al portal de Envíos Postales Internacionales con su CUIT y Clave Fiscal para declarar la mercadería;
- Pago de impuestos: si corresponde, ARCA notificará el monto a abonar por IVA o aranceles;
- Recepción del envío: el comprador puede autorizar al courier a representarlo ante la Aduana o retirar el paquete personalmente en una sucursal designada.
¿Qué pasa si no soy contribuyente de Ganancias o Bienes Personales?
En estos casos, como sucede con monotributistas o trabajadores que no superan el mínimo no imponible, la percepción del 30% puede recuperarse. La devolución debe solicitarse a ARCA una vez cerrado el año calendario, presentando la documentación correspondiente.
Comprar por Amazon en Argentina: ¿un negocio conveniente pese a los impuestos?
La clave para que la importación de celulares, notebooks y otros artículos de Amazon sea realmente ventajosa está en cómo se paga la operación y en aprovechar los beneficios del régimen courier. Pagar con dólares propios, mantenerse dentro de los topes de peso y valor, y utilizar envíos autorizados son los factores que permiten reducir los costos al mínimo.
