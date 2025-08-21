Trucos para comprar en Amazon y que ARCA no te cobre al importar celulares y notebooks

¿Qué impuestos deben pagarse en las compras de Amazon?

Si el envío no supera los u$s400, los compradores no abonan aranceles de importación, solo el IVA del 21%. Algunos artículos, como determinados electrodomésticos, pueden aplicar una alícuota reducida.

En cambio, cuando la compra excede los u$s400, se aplica un arancel del 50% sobre el excedente. Es decir, si el producto cuesta u$s500, los primeros u$s400 quedan exentos y sobre los u$s100 restantes se paga un arancel de u$s50.

¿Cómo es el paso a paso para comprar un celular o notebook por Amazon?

Los pasos a seguir son los siguientes:

Compra en Amazon: seleccionar el producto y confirmar que el envío se realice a través de un courier habilitado (FedEx, UPS, DHL, entre otros);

seleccionar el producto y confirmar que el envío se realice a través de un courier habilitado (FedEx, UPS, DHL, entre otros); Declaración en ARCA: dentro de los 30 días posteriores a recibir el paquete, el comprador debe ingresar al portal de Envíos Postales Internacionales con su CUIT y Clave Fiscal para declarar la mercadería;

dentro de los 30 días posteriores a recibir el paquete, el comprador debe ingresar al portal de Envíos Postales Internacionales con su CUIT y Clave Fiscal para declarar la mercadería; Pago de impuestos: si corresponde, ARCA notificará el monto a abonar por IVA o aranceles;

si corresponde, ARCA notificará el monto a abonar por IVA o aranceles; Recepción del envío: el comprador puede autorizar al courier a representarlo ante la Aduana o retirar el paquete personalmente en una sucursal designada.

¿Qué pasa si no soy contribuyente de Ganancias o Bienes Personales?

En estos casos, como sucede con monotributistas o trabajadores que no superan el mínimo no imponible, la percepción del 30% puede recuperarse. La devolución debe solicitarse a ARCA una vez cerrado el año calendario, presentando la documentación correspondiente.

Cómo ganar miles de dólares vendiendo en Amazon desde Argentina

Comprar por Amazon en Argentina: ¿un negocio conveniente pese a los impuestos?

La clave para que la importación de celulares, notebooks y otros artículos de Amazon sea realmente ventajosa está en cómo se paga la operación y en aprovechar los beneficios del régimen courier. Pagar con dólares propios, mantenerse dentro de los topes de peso y valor, y utilizar envíos autorizados son los factores que permiten reducir los costos al mínimo.

