Godoy Cruz 0 - Mineiro 1: al Tomba no le cobraron un penal clarísimo pero no se rinde

Godoy Cruz tuvo un claro penal a favor a los 2 min. de juego que podría haber cambiado el trámite. En su primer llegada clara, Atlético Mineiro marcó el primero.

21 de agosto de 2025 - 18:39

EN VIVO

Godoy Cruz y Atlético Mineiro juegan por el encuentro de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana. Desde las 19 hs., el Tomba recibe al conjunto brasileño en el renovado Estadio Feliciano Gambarte con una dura tarea: tendrá que revertir el 1-2 que se trajo de Brasil en el cotejo de ida.

Live Blog Post

El Tomba no sintió el golpe anímico y mantiene la misma intensidad que a lo largo de todo el encuentro

¡Gol de Atlético Mineiro! VIDEO: Natanael capturó un rebote y abrió el marcador

Comienza el 2T

Final del 1T

El Tomba arrincona a Mineiro y está cerca del primero

Con un Mineiro más retrasado, el mediocampo de Godoy Cruz marca el tempo del partido, pero necesita otra cosa

Todo pasa por Pol Fernández, el Indio Fernández y por Poggi. Necesita conectar más con sus delanteros o encontrar un volante entre líneas.

El Tomba salió al partido como hay que jugarlo: intenso, rápido, despierto

VIDEO: [VAR] Increíble: tras revisar la jugada con la tecnología, el juez retrotrae la decisión y hay polémica

¡Penal para Godoy Cruz! Claro toque con la mano del defensor Galo y el árbitro no dudó en cobrarlo

Comienza el partido

El Tomba, con otras prioridades: "El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera"

En su presentación como nuevo entrenador, Walter Ribonetto no anduvo con rodeos: "El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera División". El conjunto mendocino mira con preocupación la zona baja de la tabla. Aunque en los promedios no está complicado, la tabla anual (en donde quien quede en último lugar descenderá a la B) lo tiene en alerta. Está en la posición 27 de 30, y la distancia con San Martín de San Juan, el último, es de solo 6 puntos.

A pesar del inestable presente, el Tomba llega con buenas sensaciones al duelo vs. Mineiro

El presente de Godoy Cruz vive turbulencias. Con el descenso merodeando y la reciente partida del ahora ex entrenador, Esteban Solari, desde hace menos de dos semanas que Walter Ribonetto ha tomado el cargo de DT.

A pesar del flojo rendimiento futbolístico del último tiempo, los dos últimos partidos han dejado buenas sensaciones para el conjunto mendocino. En Brasil cayó frente a Atlético Mineiro pero estuvo arriba en el marcador y le jugó de igual a igual. Lo mismo contra River, el domingo pasado; se fue con una derrota, pero hizo un buen partido en el Monumental.

Equipo confirmado en Godoy Cruz

Petroli; Arce, Mendoza, Quiroz, Meli; Poggi, Fernández, Pol Fernández; Altamira, Auzmendi, Andino

