Godoy Cruz y Atlético Mineiro juegan por el encuentro de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana. Desde las 19 hs., el Tomba recibe al conjunto brasileño en el renovado Estadio Feliciano Gambarte con una dura tarea: tendrá que revertir el 1-2 que se trajo de Brasil en el cotejo de ida.
Godoy Cruz 0 - Mineiro 1: al Tomba no le cobraron un penal clarísimo pero no se rinde
Godoy Cruz tuvo un claro penal a favor a los 2 min. de juego que podría haber cambiado el trámite. En su primer llegada clara, Atlético Mineiro marcó el primero.
-
20:19
El Tomba no sintió el golpe anímico y mantiene la misma intensidad que a lo largo de todo el encuentro
-
20:05
¡Gol de Atlético Mineiro! VIDEO: Natanael capturó un rebote y abrió el marcador
-
20:04
Comienza el 2T
-
19:48
Final del 1T
-
19:29
El Tomba arrincona a Mineiro y está cerca del primero
-
19:28
Con un Mineiro más retrasado, el mediocampo de Godoy Cruz marca el tempo del partido, pero necesita otra cosa
-
19:16
El Tomba salió al partido como hay que jugarlo: intenso, rápido, despierto
-
19:04
VIDEO: [VAR] Increíble: tras revisar la jugada con la tecnología, el juez retrotrae la decisión y hay polémica
-
19:00
¡Penal para Godoy Cruz! Claro toque con la mano del defensor Galo y el árbitro no dudó en cobrarlo
-
18:43
Comienza el partido
-
18:42
El Tomba, con otras prioridades: "El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera"
-
18:35
A pesar del inestable presente, el Tomba llega con buenas sensaciones al duelo vs. Mineiro
-
18:29
Equipo confirmado en Godoy Cruz
