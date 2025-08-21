Se viene el "uno-dos" del Congreso a Milei (ya cayeron 5 decretos), mientras crece escándalo por corrupción

Live Blog Post

Durísima carta de Marcela Pagano a Javier Milei: "Esto no es combatir la corrupción"

Tras romper con el bloque libertario, Marcela Pagano apuntó contra Karina Milei y Eduardo y Martín Menem, en una explosiva carta pública. Se refirió a los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas. "Esto no es combatir la corrupción, Presidente: es institucionalizarla con otros apellidos", disparó Pagano.

"Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, un entramado que repite lo más rancio de la casta argentina", sostuvo la diputada de la flamante bancada "Coherencia".

"Lo están llevando a un abismo, Presidente. No lo hacen enemigos, lo hacen sus 'amigos'. Sus supuestos aliados. Los que festejan el hambre de los jubilados con memes de Twitter, como si el sufrimiento del pueblo fuera una ocurrencia de Tik Tok. Los que insultan como política, gritan como doctrina y destruyen como estilo. No tienen programa, tienen cuentas troll. No buscan el orden, sino la revancha", escribió Pagano.

En ese sentido, aclaró que Milei "no es la casta, pero lo rodea". "Y lo peor: lo manipula. Le han tomado el timón y lo conducen, como en los días más oscuros de nuestra historia, hacia la tormenta", señaló la periodista.

"Usted se apartó de los que nos enseñaba: ser leones y no corderos. Ahora parece que hay que obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar",

Y añadió: "Todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra. A esos oportunistas que le venden recetas fallidas y lo empujan a gobernar desde el resentimiento y el ajuste a los más vulnerables. Algunos fueron ñoquis del Congreso; otros no llegaron ni a eso. Ni siquiera hijos de papá: el padre los despreciaba".

"Presidente el tiempo apremia. Si usted no cambia de rumbo, ellos lo van a hundir. Y con usted, al país y su industria".

