Luego de los hechos lamentables ocurridos en la cancha de Independiente por Copa Sudamericana entre los hinchas locales y los de Universidad de Chile, muchos se pronunciaron y opinaron, pero una de las declaraciones más pesadas fueron las del mandamás de FIFA, Gianni Infantino, que le pidió a Conmebol sanciones duras y ejemplares. El Rojo y la U se exponen a sanciones históricas.
FIFA PRESIONA
Gianni Infantino mete presión a Conmebol para sanciones ejemplares
El presidente de FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre los hechos de violencia entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile.
Gianni Infantino y el pedido a Conmebol
Gianni Infantino, presidente de FIFA, tuvo una rápida reacción a los hechos de violencia que sucedieron en Avellaneda en la cancha de Independiente entre los locales y la hinchada de Universidad de Chile. El mandamás del máximo ente rector del fútbol mundial publicó una nota en sus redes sociales, pidiendo a Conmebol sanciones ejemplares.
La nota completa:
"Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires.
La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo.
Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos.”
Con esta nota, sobre todo con el último párrafo, le mete toda la presión a Conmebol, pidiéndole que las sanciones no sean suaves, y esto perjudicaría a Independiente y Universidad de Chile.
Esto fue lo que salió públicamente pero seguramente hubo o habrá un llamado telefónico con Alejandro Domínguez, sobre todo porque estamos a 5 años de que se juegue el Mundial en Sudamérica y este tipo de actos no se pueden producir. Por eso se cree que con la presión de Infantino las sanciones pueden ser duras para ambos.
De arranque Independiente y Universidad de Chile serían eliminados de esta Copa Sudamericana, viéndose beneficiado Alianza Lima que pasaría derecho a semifinales. Luego podría haber sanciones de índole deportiva a futuro, por ejemplo, prohibirles que participen de torneos Conmebol por una determinada cantidad de años, y por último lo que está casi confirmado, la clausura del Estadio Libertadores de América por tiempo indeterminado.
A esto hay que sumarle la sanción económica, que según trascendió sería también sin precedentes, para producirle daños económicos a ambos clubes, que además no tendrían dinero de Conmebol por no participar de los torneos continentales.
Sean las que sean las sanciones seguramente serán duras, ejemplificadoras e históricas, así que ni de un lado ni del otro la sacarán barata.
