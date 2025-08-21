Gianni Infantino mete presión a Conmebol para sanciones ejemplares

Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos.”

Con esta nota, sobre todo con el último párrafo, le mete toda la presión a Conmebol, pidiéndole que las sanciones no sean suaves, y esto perjudicaría a Independiente y Universidad de Chile.

Esto fue lo que salió públicamente pero seguramente hubo o habrá un llamado telefónico con Alejandro Domínguez, sobre todo porque estamos a 5 años de que se juegue el Mundial en Sudamérica y este tipo de actos no se pueden producir. Por eso se cree que con la presión de Infantino las sanciones pueden ser duras para ambos.

Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano Hinchas de la U. prenden fuego las butacas de la cancha de Independiente Foto NA

De arranque Independiente y Universidad de Chile serían eliminados de esta Copa Sudamericana, viéndose beneficiado Alianza Lima que pasaría derecho a semifinales. Luego podría haber sanciones de índole deportiva a futuro, por ejemplo, prohibirles que participen de torneos Conmebol por una determinada cantidad de años, y por último lo que está casi confirmado, la clausura del Estadio Libertadores de América por tiempo indeterminado.

A esto hay que sumarle la sanción económica, que según trascendió sería también sin precedentes, para producirle daños económicos a ambos clubes, que además no tendrían dinero de Conmebol por no participar de los torneos continentales.

Sean las que sean las sanciones seguramente serán duras, ejemplificadoras e históricas, así que ni de un lado ni del otro la sacarán barata.

