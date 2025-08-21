Milei polariza con los K, pero insinúa miedo a baja participación: "No ir a votar no es una opción viable"

El revés para la Casa Rosada en ese punto -el veto contra el aumento jubilatorio logró sostenerlo- se habría debido mucho a más a la impericia del propio Gobierno para negociar políticamente y bloquear el avance de los opositores que a una virtud de estos últimos. Por caso, tardíamente y a última hora el Ejecutivo anunció que iba a "analizar" reforzar el presupuesto para el área de discapacidad, lo que resultó insuficiente para frenar el devenir en la Cámara Baja.

Por eso, la diatriba de Milei contra el kirchnerismo hay que leerla en una mera clave electoral.

En el Council of the Americas, el Presidente le endilgó a ese espacio tene "una sola agenda, la de quebrar al Estado nacional".

El mandatario advirtió que lo que se propone desde el Congreso es un "gasto deficitario" que "sin financiamiento externo" sólo se puede enfrentar con "emisión" monetaria, lo que conduciría -dijo- al "sendero catastrófico inflacionario".

"El kirchnerismo busca romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar, y más aún va a estar cuando al gente crea que dependen de ellos", dijo en su discurso leído.

Agregó que al kirchnerismo "no le importa arruinarla la vida a los argentinos de bien con tal de ir contra nuestra gestión".

Milei dijo que "la política está aterrada" porque los resultados económicos del Gobierno, que ponderó positivos, ilusionan a la gente.

"Ellos necesitan romper la ilusión de la gente, porque si esa ilusión se concretam ellos pierden para siempres. Por eso su único plan en el presentes es abotear el futuro porque quieren devolvernos directo al pasado. Es lo que ha quedado demostrado en los últimos 3 meses en el Congreso. Ni siquiera buscan esconderlo", dijo.

Milei, por otra parte, rechazó las críticas sobre que el resultado del Congreso sea porque "no hay gestión política", a diferencia del año pasado cuando el oficialismo logró la sanción de leyes clave. Dijo que esa conclusión responde a "no entender cómo son los kirchneristas".

"Nos aprobaban las cosas porque creían que nos iban a salir mal, pero las ideas de libertad empezaron a funcionar", dijo.

Citó como ejemplos la baja del ritmo de la inflación, el levantamiento del cepo y la recuperación de la actividad, aunque los últimos resultados arrojan un estancamiento.

"Los crueles liberales sacamos a 12 millones de personas de la pobreza", dijo, sacando a la luz otra vez lo mal que le cae el mote que le puso la oposición.

milei-sigal Javier Milei junto a las autoridades del Council. NA

Luego, en términos estrictamente electorales, dijo hay que mirar las encuestas para "entender lo que está pasando".

Y desarrolló: “Estamos frente a la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo. Concretamente, desdoblan las elecciones porque no pueden enfrentar al Gobierno Nacional de manera plena y genuina. Por eso es tan importante la elección del 07/09, porque básicamente el kirchnerismo va a tirar todo ahí”.

De acuerdo al jefe de Estado, en septiembre el kirchnerismo “va a intentar todo tipo de fraude” y enumeró: el voto cadena, la urna “embarazada” y punteros en los colegios. “No solo eso, sino además el fraude moral que son las candidaturas testimoniales y todos los intendentes tirando el aparato”, completó.

Por eso, el mandatario estimó que en septiembre se observará el techo electoral del kirchnerismo y en octubre, cuando se realicen las elecciones nacionales con la Boleta Única Papel, el oficialismo tendrá un mejor desempeño electoral.

Temor al ausentismo

“¿Cuál es el problema que enfrenta hoy el kirchnerismo? Que dada su mejor elección, que va a ser la de septiembre, estamos en una pelea pareja y que si la gente va a votar, digamos, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato", dijo Milei.

Hacia el final del discurso el riesgo de que una baja participación condiciones la victoria de LLA volvió a aparecer. "No es simplemente ellos o nosotros. Es ellos o los argentinos", planteó como dicotomía. Y en esa línea, sostuvo que "no votar no es una opción viable en esta oportunidad" ya que, aseguró, "del otro lado hay pirómanos fiscales dispuestos a ir a votar cuántas veces sea necesario para quedarse con el fruto de nuestro esfuerzo".

