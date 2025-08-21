Mal día para 'el Javo': Karina Milei expuesta por 2da. vez (y por lo mi$mo)

1,9% promedio de aumento de medicina prepaga (pero Met 2,95%)
Pablo Sigal, en Clarín, relevó los porcentajes de incremento en los servicios de las administradoras de la salud prepaga: Accord, 1,9%; Apres, 1,6%; Avalian, 1,9%; Bristol Medicine, 1,9%; Británica Salud, 1,9%; Cemic, 2%; Centro Médico Pueyrredón, 1,9%; Cober, 1,9%; Corporación Médica, 1,9%; Ensalud, 2,56%; Famyl, 1,9%; Federada, 1,9%; Galeno, 1,9%; Grupo LPF, 1,6%; Grupo Roisa, 1,8%; Hominis, 1,9%; Hospital Alemán, 1,9%; Hospital Británico, 2%; Hospital Italiano, 2,20%; Integral Salud, 1,9%; Jerárquicos Salud, 1,9%; Medicina Esencial, 1,9%; Medicus, 1,68%; Medifé, 1,8%; Medycin, 2%; Met Medicina Prepaga, 2,95%; Nobis Medical, 1,4%; Omint, 2,40% sin copagos y 1,90% con copagos; OSDE, 1,75% para los desregulados y 1,95% para los directos; Prevención Salud, 1,9%; Privamed, 1,9%; Reyles S.A., 1,9%; Saber +, 1,5%; Sancor Salud, entre 1,9% y 2,8% según la zona geográfica; Sante Medical, 2,5%; Sipssa Medicina Privada, 1,9%; Swiss Medical, 1,9%; Uno Salud, 1,9%; Vitas, 1,9%; VS Group S.A., 1,9%.
"Este mes tuvo la particularidad, además, de que hubo 9 empresas que -como informó Clarín- dieron a conocer sus aumentos antes de que se conociera el dato de inflación del último mes, algo que va en contra de la normativa impuesta por el Gobierno, que consiste en cargar los datos en el sitio oficial y luego enviar las cartas a los afiliados, todo eso dentro de los 5 días hábiles posteriores a la difusión del IPC por parte del INdEC."
