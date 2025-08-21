Mal día para 'el Javo': Karina Milei expuesta por 2da. vez (y por lo mi$mo)

Live Blog Post

La Policía Bonaerense y la inseguridad en GBA a días de la elección

De pronto, los sucesos en el estadio del Club Atlético Independiente toman dimensión preelectoral. Hay comicios en la Provincia de Buenos Aires el domingo 07/09, y la inseguridad es un tema muy presente entre los electores.

Desde el PRO / La Libertad Avanza, dijo Juan Manuel Lugones, ex titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide): “a la Policía de Kicillof no le da el cuero para poner orden en una cancha de fútbol”.

En diálogo con Ignacio Ortelli (Esta Mañana / Radio Rivadavia), Lugones:

“Los hinchas que no tienen nada que ver con la barra sintieron la misma orfandad que vos podés sentir en una esquina de la provincia de Buenos Aires”.

“La Policía utilizó a la barra de Independiente para que entre a la tribuna y resuelva el problema. Estaban más preocupados en hacer caja con el fútbol que con dar seguridad”.

En la web Infierno Rojo, la versión de un simpatizante de Independiente:

"(...) y con respecto a la barra, la gente en la cancha estaba re caliente y fueron todos los q pidieron la accion de alguien, viendose desamparados por la policia y por todos. 1 hora despues la barra fue a hacer presencia. era lo q todos pedian. y con razon. no se vengan ahora a comer el discurso de la gilada y la moralina y la mar en coche. el que las hace las paga diria alguna.

y estos ya venian de hacer quilombo hace un mes atras en la plata cuando jugaron contra estudiantes en la fase de grupos. y los chilenos en general viven haciendo quilombos zarpados en todos los partidos. acá y allá.

(...) desde 2 horas antes del partido haciendo quilombo mal, tiraron de todo, recibieron al equipo con un pedazo de tribuna prendiendose fuego ya, tiraron un inodoro entero a la tribuna de abajo, ni hablar de los cascotes y la bomba a la garganta 1. no mataron a alguien de milagro, porque se cansaron de tirar cascotes enormes hacia la tribuna de abajo. simios mal. despues que suspendieron estuvieron 1 hora pidiendoles que se vayan, bueno hermano no te vas, jodete. no se q mas querian hacer.

estas en otro pais, hace 3 horas que toda tu gente esta haciendo un quilombo de epoca, andate cuanto antes hermano. y seguian ahi. bueno macho bancatela entonces (...)".

Sin duda que las autoridades conocían los antecedentes pero no se tomaron las precauciones del caso.

Ni siquiera se aplicó el Derecho de Admisión.