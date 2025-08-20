Nada sorprende de parte de una dirigencia que le da la espalda a sus ídolos. O que elige a dedo quién es ídolo y quién no (así cómo también baja línea de quién es hincha y quién no). O tal vez, la dirigencia de Boca tiene un erróneo concepto de lo que significa "ídolo". Otra vez Juan Román Riquelme...
VERGONZOSO
Riquelme le vuelve a dar la espalda a los ídolos: ahora, a Abbondanzieri y a Gatti
Otra de Riquelme. Roberto Abbondanzieri y Hugo Gatti no fueron homenajeados por Boca pese a haber escrito una historia de grandeza en el club de la Ribera.
Uno de los slogans de la campaña del actual presidente -en aquel entonces vice-, Juan Román Riquelme, fue que "volvieron los ídolos", a la institución de la Ribera. Es probable el mensaje de Riquelme tuviera que ver con el desembarco de nombres como Blas Giunta, Pablo Ledesma, Clemente Rodríguez, Antonio Barijho, Hugo Ibarra y Sebastián Battaglia, entre tantos otros, en la estructura de las divisiones inferiores bajo su gerencia; de Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Mauricio Serna (estos dos últimos ya renunciados) en el Consejo de Fútbol.
Otra lectura posible es que este regreso de los ídolos tenga que ver con que el que retornó fue Riquelme. No es muy descabellado pensar esto, viendo y considerando la soberbia característica de JRR y el personalismo con el que maneja al club.
¿Dónde están los ídolos? El CM de Boca no felicitó a Abbondanzieri y a Gatti
Este martes 19 de agosto, Roberto Abbondanzieri cumplió 53 años de edad. El Pato fue multicampeón con Boca y el responsable de las redes sociales (Community Manager, CM por sus siglas) no le dedicó ningún saludo.
He aquí un recordatorio de lo que consiguió Abbondanzieri en la historia xeneize:
- Copa Libertadores: 2000, 2001, 2003
- Copa Intercontinental: 2000, 2003
- Copa Sudamericana: 2004, 2005
- Recopa Sudamericana 2005
- Torneo Apertura: 1998, 2000, 2003, 2005
- Torneo Clausura: 1999, 2006
En la jornada del martes 19/8 hubiera cumplido 81 años Hugo Orlando Gatti, quien falleció el pasado 20 de abril tras un extenso periodo de internación.
El Loco fue una gloria de Boca y del fútbol argentino. Defendió el arco xeneize entre 1976 y 1988, ciclo en el que consquistó cinco títulos: Metropolitano 1976, Nacional 1976, Metropolitano 1981, Copa Libertadores 1977, Copa Libertadores 1978 y Copa Intercontinental 1977.
Aún así, ello no fue suficiente para que el club de La Ribera le rindiera tributo. Lo que condena aún más a la dirigencia de Juan Román Riquelme (y entiéndase porque si bien el presidente de Boca no es quien maneja el Instragram y el Twitter, es quien orquesta todo lo que sucede puertas adentro), es un antecedente reciente que vincula a Gatti y a la CD boquense.
El pasado 10 de mayo, cuando el Xeneize recibió a Lanús en La Bombonera en lo que fue el encuentro de 8vos. de final del Torneo Apertura que se decidió en los penales con final feliz para el dueño de casa, no se organizó ningún reconocimiento a Hugo Gatti.
El duelo ante el Granate fue el primero que disputó Boca frente a su gente luego de la partida física del Loco, por lo que ameritaba realizar un homenaje en la previa a quien tanta gloria le dio al CABJ.
Tras las críticas recibidas por el público azul y oro, la CD desplegó un homenaje a Gatti.
