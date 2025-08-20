Riquelme le vuelve a dar la espalda a los ídolos: ahora, a Abbondanzieri y a Gatti

Copa Libertadores: 2000, 2001, 2003

Copa Intercontinental: 2000, 2003

Copa Sudamericana: 2004, 2005

Recopa Sudamericana 2005

Torneo Apertura: 1998, 2000, 2003, 2005

Torneo Clausura: 1999, 2006

image El Pato Abbondanzieri se codea con Mauricio Macri y Javier Milei. Lógico que no haya homenaje bajo la administración Riquelme. Rolando Schiavi, también en la imagen, no fue reconocido en enero de este año por la actual CD.

En la jornada del martes 19/8 hubiera cumplido 81 años Hugo Orlando Gatti, quien falleció el pasado 20 de abril tras un extenso periodo de internación.

El Loco fue una gloria de Boca y del fútbol argentino. Defendió el arco xeneize entre 1976 y 1988, ciclo en el que consquistó cinco títulos: Metropolitano 1976, Nacional 1976, Metropolitano 1981, Copa Libertadores 1977, Copa Libertadores 1978 y Copa Intercontinental 1977.

Aún así, ello no fue suficiente para que el club de La Ribera le rindiera tributo. Lo que condena aún más a la dirigencia de Juan Román Riquelme (y entiéndase porque si bien el presidente de Boca no es quien maneja el Instragram y el Twitter, es quien orquesta todo lo que sucede puertas adentro), es un antecedente reciente que vincula a Gatti y a la CD boquense.

El pasado 10 de mayo, cuando el Xeneize recibió a Lanús en La Bombonera en lo que fue el encuentro de 8vos. de final del Torneo Apertura que se decidió en los penales con final feliz para el dueño de casa, no se organizó ningún reconocimiento a Hugo Gatti.

El duelo ante el Granate fue el primero que disputó Boca frente a su gente luego de la partida física del Loco, por lo que ameritaba realizar un homenaje en la previa a quien tanta gloria le dio al CABJ.

Tras las críticas recibidas por el público azul y oro, la CD desplegó un homenaje a Gatti.

image El manotazo de ahogado de Juan Román Riquelme con Hugo Gatti tras las críticas.

