Independiente vs U de Chile: Néstor Grindetti, Gastón Edul y la Conmebol

Los disturbios comenzaron en la tribuna visitante y luego, gente del Rojo, fue a dicha tribuna en pos de continuar la batalla. Contestaron violencia con más violencia.

Esto provocó más de 100 detenidos y 12 heridos (algunos de gravedad).

Comunicado breve de Independiente

El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes.

image

Comunicado de Universidad de Chile

La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente. Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América. Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos.

Comunicado de Conmebol

image

Posible decisión

Con el correr de las horas, toma fuerza la posibilidad de que ambos equipos sean eliminados de la Copa Sudamericana (e incluso no puedan jugar competencias internacionales en 2026).

Néstor Grindetti y Gastón Edul

Néstor Grindetti y Gastón Edul tuvieron mucho repercusión por sus dichos acerca de los incidentes en Avellaneda.

El presidente del Rojo, expresó: "Hasta ahora estuvimos preocupados por la seguridad de la gente. En este caso nos interesa Independiente porque Independiente no ha tenido nada que ver. Está claro el comienzo y la continuidad del problema. Hay 90 detenidos que son de la U, hay un claro responsable. Vamos a defender a Independiente, si hay que viajar a Paraguay lo haremos... Nos destrozaron los baños".

A priori, el hecho de haber sido intendente de Lanús en dos mandatos, le da una experiencia en operativos policiales a Grindetti, que en este caso, no se vio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1958386376816431213&partner=&hide_thread=false "Una vergüenza los hinchas de la U. Nos destrozaron los baños"



Grindetti, presidente de Independiente y ex candidato a gobernador del PRO. Socio de Bullrich y Ritondo. Liberó la zona para que maten hinchas de otro equipo y así se lava las manospic.twitter.com/JsP1WHJhIR — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 21, 2025

Gastón Edul, por su parte, tuiteó: "Ausencia policial. La barra de U de Chile fue a Avellaneda directamente a lastimar y nadie los pudo parar. No había presencia de la policía en la tribuna de U de Chile. Tampoco pudieron frenar cuando entró la barra de Independiente a pegarle a los hinchas chilenos que quedaron. ¿Como no va a haber policías?". También generó repercusión.

Daniel Schapira, dirigente de U de Chile, también tuvo declaraciones que generaron polémica: “Fue un problema de organización. No pueden poner a nuestra hinchada arriba de los locales. Es una locura. Vamos a ser sancionados sin dudas. Van a ser sanciones duras. Siempre estamos viviendo lo mismo. Es un tema cultural y social”.

+ EN GOLAZO 24

Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano

Estudiantes 0 - Cerro Porteño 0: empate, noche floja y clasificación a 4tos

Moretti mandó el mail más temido: vuelve a San Lorenzo y se esperan portazos

Riquelme le vuelve a dar la espalda a los ídolos: ahora, a Abbondanzieri y a Gatti