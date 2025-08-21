Finalmente, se publicaron los pliegos para la venta total del paquete accionario de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, para, según cálculos de Luis Caputo, recaudar unos US$500 millones en el proceso de re-privatización.
LAS EMPRESAS INTERESADAS
Privatización de las hidroeléctricas: La letra chica y el cepo al precio de la energía
Se conoció la letra chica de la privatización de las hidroeléctricas del Comahue, y un cepo clave: no podrán vender la energía al precio que quieran.
Pero, ¿qué dice la letra chica para que las empresas interesadas puedan hacer sus ofertas y quedarse con la operación y el mantenimiento de las centrales? Y, ¿qué pasará con los precios de la energía generada en las represas?
Según medios especializados, de la compulsa participarían tanto las actuales operadoras de estas usinas que quieren continuar en el negocio y se sumarían nuevos competidores entre firmas locales de renovables y del segmento térmico que quieren ampliar su cartera.
Las condiciones
Según el pliego, las firmas podrán ofertar para quedarse con cuatro sociedades concesionarias, pero solo podrán resultar adjudicatarios en dos de ellas. Por supuesto, siempre que la propuesta maximice los ingreso para el Estado nacional será la ganadora.
Además, no habrá restricción entre firmas nacionales o extranjeras, pero sí se fija un límite del 20% del market share de la generación eléctrica del país a partir del cual el interesado quedaría fuera de la compulsa.
Tampoco se permitirá que se presenten Uniones Transitorias de Empresas (UTE) ni entes públicos provinciales o municipales, y parte de los requisitos de selección serán los antecedentes técnicos y económicos (Sobre N°1), la oferta económica (Sobre N°2), las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento, la designación de un operador técnico con experiencia mínima exigida y la posibilidad de conformar una "sociedad de inversión" en Argentina como vehículo de compra.
Además, se establecerán obras y trabajos obligatorios en seguridad de presas, medioambiente y operación, un monto mínimo patrimonial de cada participante y la condición de que ante cualquier reclamo se deberá acudir a los tribunales Contencioso-Administrativos Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los precios de la energía que generen las represas hidroeléctricas
Por otro lado, el pliego contempla que, durante los primeros dos años, un 95% de la energía generada en las represas tendrá un precio regulado destinado a cubrir la demanda prioritaria residencial a través de las distribuidoras, y apenas el 5% restante se podrá comercializar libremente.
Pero ese cepo no será definitivo, ya que el porcentaje se irá incrementando cada dos años, hasta que pasados 21 años (de los 30 que prevé la concesión) puedan aumentar libremente el 100% del precio.
Según la fórmula explicitada en el artículo 9 del pliego, ese precio oscilará entre US$15 y US$20 por Mwh, mientras que las generadoras que se queden con esos activos podrán comercializar el 5% a precio libre.
Según dicen los expertos del sector, el precio de la energía que se podrá comercializar libremente en el mercado spot dificilmente llegue a los US$ 50 por Mwh.
Además, en el caso de los contratos que las empresas licenciatarias puedan pactar libremente con la demanda serán a riesgo de la operadora de cada central, es decir que si no tienen tal disponibilidad primero tendrán que cubrir al Mercado Eléctrico Mayorista al precio regulado.
Más datos
El proceso se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR, habrá un plazo para la realización de consultas hasta el 13 de octubre, un plazo de presentación de ofertas hasta el 23 de octubre y el 31 de diciembre será la fecha límite para terminar con la adjudicación a los ganadores.
Tras la apertura de ofertas económicas de precalificados, se preajudicarán las represas al mayor oferente en cada caso, se pasará a la firma del contrato de transferencia y se tomará posesión dentro de los 15 días posteriores.
Se pondrán a la venta acciones Clase A (51%), Clase B (47%) y Clase C (2%), de las sociedades Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
