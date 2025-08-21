INTA: Tras el fallo de la Justicia y el rechazo en Diputados, hoy puede haber otro del Senado

La Justicia, en contra

Sin embargo, la justicia ya falló contra el avance del Gobierno y le ordenó que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25.

Fue la Justicia Federal de San Martín que aceptó un recurso de amparo presentado por los gremios que operan en ese Instituto para evitar el avance de la motosierra de Javier Milei.

La determinación de la Justicia Federal fue otorgar una medida cautelar contra el Gobierno para que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25 en el organismo:

La decisión incluye un freno a las reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA.

El fallo de la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín surge luego de la presentación realizada por ATE conjuntamente con el sindicato del organismo APINTA.

"Tambalea la monarquía libertaria. Seguimos poniendo límites institucionales al autoritarismo del Gobierno", festejó anoche en sus redes sociales Rodolfo Aguiar el líder de ATE Nacional.

El fallo:

Protesta en las calles

Mientras los senadores discutan, como se mencionó, los trabajadores del INTA marcharán al Congreso en defensa de la institucionalidad del organismo.

La movilización tendrá lugar desde las 12:00 en las inmediaciones del recinto y cuenta con la convocatoria de la multisectorial del INTI y de ATE Capital, entre otras organizaciones políticas y sindicales.

Desde el sector advirtieron que el decreto oficial pone en riesgo la misión técnica y territorial del instituto , clave para el desarrollo productivo en todo el país.

