Se viene el "uno-dos" del Congreso a Javier Milei: El Senado trata universidades, Garrahan y decretos delegados

javier Milei afronta otra jornada adversa en el Congreso. La oposición impulsa el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.

21 de agosto de 2025 - 11:16

Javier Milei ante otra sesión adversa del Congreso. Ayer (20/8) en Diputados solo consiguió mantener el veto en materia de jubilaciones pero perdió las demás votaciones con fuga de legisladores incluida. En el boxeo se dice que el que pega primero, pega dos veces y la oposición busca ahora en el Senado propinarle la segunda derrota legislativa a los libertarios. El temario incluye el financiamiento de las universidades, la emergencia sanitaria y decretos delegados entre ellos los que transforman al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Live Blog Post

Wado De Pedro cuestionó al Gobierno por el decreto sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos

En el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro se expresó contra el decreto 351/2025 impulsado por Javier Milei, que modifica el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

El legislador advirtió que la medida significa “volver a una Argentina de la impunidad” y denunció que el Gobierno apunta contra un organismo emblemático. “Van a ajustar a un ícono a nivel nacional e internacional que tiene un gasto de funcionamiento de 37 personas”, remarcó.

De Pedro sostuvo además que la decisión no responde al argumento del recorte fiscal: “Esto no tiene que ver con el verso del ajuste sino con volver a una Argentina de la impunidad, volver a ser cómplices y frenar todas las herramientas que la democracia diseñó para terminar con esa etapa horrible”, en clara alusión a la última dictadura militar.

image
Live Blog Post

Senadores advierten sobre “el error” de modificar el INTI y el INTA

Durante la discusión en la Cámara alta, distintos legisladores cuestionaron los decretos del Gobierno que alteran el funcionamiento del INTI y del INTA.

La rionegrina Silvina García Larraburu señaló: “No hay una Argentina posible si destruimos nuestra matriz productiva, si seguimos sometiendo al sistema científico tecnológico a este escarnio. Seamos conscientes y echemos por tierra al decreto 462”.

En la misma línea, Daniel Pablo Bensusán remarcó que “el INTA y el INTI son dos estructuras administrativas que no son abstractas, son instituciones que hacen al desarrollo regional. Destruirlas es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y poner en riesgo el futuro productivo del país”.

Por último, el radical Pablo Blanco advirtió: “La arquitectura institucional del Estado no se destruye solo con la derogación de leyes: basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica, retirando la autonomía presupuestaria”.

image

Live Blog Post

Senadores ponen en consideración en plan de labor parlamentaria

Diversos senadores nacionales hicieron uso de la palabra para pedirle a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, tratar diversos proyectos que ya cuentan con dictamen y que están "cajoneados" desde el 2024. Los presidentes de bloque coincidieron en que se avance con los temas pautados en labor parlamentaria y tratar "más adelante".

"Luego analizaremos todos los pedidos correspondientes", dijo Villarruel.

image
Live Blog Post

Martín Lousteau destruyó al Gobierno por el escándalo en Discapacidad

En una cuestión de privilegio, el senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, llevó al recinto un tema que por estas horas incomoda al Gobierno respecto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Este jueves 21/08 el presidente Javier Milei ordenó la salida de Diego Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la difusión de audios en los que se lo escucharía referirse a pedidos de coimas en contratos con laboratorios y prestadores de servicios.

En ese sentido, Lousteu disparó: "Mientras ajustan, roban con los discapacitados".

"Lo que había en el área de discapacidad eran negocios. No se me ocurre algo tan siniestro y tan cínico".

"No solo es un entramado de corrupción con la discapacidad, es peor; es crueldad, inmoralidad y profundo cinismo", sentenció.

image

Live Blog Post

La sesión arranca con un furcio que ya es viral: "Unión por la plata"

La legisladora mendocina de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti —referente de confianza de Cristina Kirchner— cometió un lapsus durante la sesión de este jueves al argumentar la postura de su bloque frente a los ascensos solicitados para personal de la Armada y la Fuerza Aérea.

En medio de su intervención, la senadora mencionó por error: “El bloque de Unión por la Plata…”. De inmediato advirtió el equívoco y rectificó su frase: “Unión por la Patria se va a abstener”, aclaró al detallar la decisión respecto de uno de los pliegos tratados.

El momento ya es viral en redes sociales.

Live Blog Post

Qué dicen los proyectos que la oposición busca aprobar hoy en el Senado

La Cámara alta arrancó la sesión para debatir dos iniciativas presentadas por bloques opositores que apuntan a reforzar áreas sensibles del sistema público: la atención pediátrica y el presupuesto universitario. Dos temas que incomodan al Gobierno de Javier Milei.

Emergencia en pediatría y residencias

Uno de los proyectos, conocido como Ley Garrahan, propone declarar la emergencia sanitaria en el sector pediátrico y en las residencias médicas nacionales por el plazo de un año. La medida contempla una recomposición inmediata de los salarios para médicos y residentes, con la condición de que el ingreso real no quede por debajo del registrado en noviembre de 2023.

De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal sería significativo: alrededor de $65.573 millones entre julio y diciembre, y más de $133.000 millones si se proyecta en términos anuales.

Universidades: paritarias y fondo especial

El segundo expediente en discusión apunta al financiamiento del sistema universitario. La propuesta incluye la apertura de paritarias para docentes y no docentes, con el objetivo de actualizar los sueldos en función de la inflación acumulada desde diciembre del año pasado.

El texto también prevé la creación de un fondo inicial de $10.000 millones, que se actualizará cada año por inflación, destinado a ampliar la oferta académica vinculada al desarrollo productivo. En paralelo, fija un esquema de aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

El trasfondo del debate

Ambos proyectos llegan en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición en torno al gasto público. Mientras los impulsores remarcan la necesidad de dar respuestas urgentes a sectores estratégicos como la salud y la educación, desde el Ejecutivo advierten sobre el costo fiscal que implicarían las medidas.

El Senado deberá ahora definir si avanza con la aprobación de estas iniciativas, que podrían marcar un nuevo punto de confrontación política en el Congreso.

Live Blog Post

Arrancó la sesión en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villaruel ingresó al recinto y arrancó la sesión en el Senado de la Nación. En la jornada de este jueves 21/08, la la oposición buscará convertir en ley la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.

El quórum se consiguió con la presencia de 40 senadores de los bloques de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y La Libertad Avanza.

image

--------------

