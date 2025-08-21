Se viene el "uno-dos" del Congreso a Javier Milei: El Senado trata universidades, Garrahan y decretos delegados

Live Blog Post

Qué dicen los proyectos que la oposición busca aprobar hoy en el Senado

La Cámara alta arrancó la sesión para debatir dos iniciativas presentadas por bloques opositores que apuntan a reforzar áreas sensibles del sistema público: la atención pediátrica y el presupuesto universitario. Dos temas que incomodan al Gobierno de Javier Milei.

Emergencia en pediatría y residencias

Uno de los proyectos, conocido como Ley Garrahan, propone declarar la emergencia sanitaria en el sector pediátrico y en las residencias médicas nacionales por el plazo de un año. La medida contempla una recomposición inmediata de los salarios para médicos y residentes, con la condición de que el ingreso real no quede por debajo del registrado en noviembre de 2023.

De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal sería significativo: alrededor de $65.573 millones entre julio y diciembre, y más de $133.000 millones si se proyecta en términos anuales.

Universidades: paritarias y fondo especial

El segundo expediente en discusión apunta al financiamiento del sistema universitario. La propuesta incluye la apertura de paritarias para docentes y no docentes, con el objetivo de actualizar los sueldos en función de la inflación acumulada desde diciembre del año pasado.

El texto también prevé la creación de un fondo inicial de $10.000 millones, que se actualizará cada año por inflación, destinado a ampliar la oferta académica vinculada al desarrollo productivo. En paralelo, fija un esquema de aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

El trasfondo del debate

Ambos proyectos llegan en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición en torno al gasto público. Mientras los impulsores remarcan la necesidad de dar respuestas urgentes a sectores estratégicos como la salud y la educación, desde el Ejecutivo advierten sobre el costo fiscal que implicarían las medidas.

El Senado deberá ahora definir si avanza con la aprobación de estas iniciativas, que podrían marcar un nuevo punto de confrontación política en el Congreso.