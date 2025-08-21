Se viene el "uno-dos" del Congreso a Javier Milei: El Senado trata universidades, Garrahan y decretos delegados

Javier Milei ante otra sesión adversa del Congreso. Ayer (20/8) en Diputados solo consiguió mantener el veto en materia de jubilaciones pero perdió las demás votaciones con fuga de legisladores incluida. En el boxeo se dice que el que pega primero, pega dos veces y la oposición busca ahora en el Senado propinarle la segunda derrota legislativa a los libertarios. El temario incluye el financiamiento de las universidades, la emergencia sanitaria y decretos delegados entre ellos los que transforman al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Wado De Pedro cuestionó al Gobierno por el decreto sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos
En el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro se expresó contra el decreto 351/2025 impulsado por Javier Milei, que modifica el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
El legislador advirtió que la medida significa “volver a una Argentina de la impunidad” y denunció que el Gobierno apunta contra un organismo emblemático. “Van a ajustar a un ícono a nivel nacional e internacional que tiene un gasto de funcionamiento de 37 personas”, remarcó.
De Pedro sostuvo además que la decisión no responde al argumento del recorte fiscal: “Esto no tiene que ver con el verso del ajuste sino con volver a una Argentina de la impunidad, volver a ser cómplices y frenar todas las herramientas que la democracia diseñó para terminar con esa etapa horrible”, en clara alusión a la última dictadura militar.
