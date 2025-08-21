Ni bien bajó del avión que la trajo devuelta a la Argentina desde México donde grabó la nueva temporada de Love is Blind, Wanda Nara enfrontó los micrófonos de la prensa que la esperaban en el aeropuerto y sin titubear afirmó que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi luego de confesar que había hablado con su exesposo.
"ME LO CONTÓ ÉL"
Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi
De forma inesperada, Wanda Nara habló con la prensa tras aterrizar en la Argentina y afirmó que la actriz y el futbolista esperan un bebé juntos.
"Yo hablé con él me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos", deslizó con cierto misterio. Sin embargo, de inmediato un cronista le preguntó si confirmaba que la actriz estaba esperando un hijo con su expareja y respondió sin tapujos: "Sí, sí, sí. Me lo contó él".
Sin embargo, posteriormente ante la sorpresa de los periodistas que no paraban de hacerles preguntas se retractó y sobre la marcha señaló: "No voy a hablar de cosas que a mí no me pertenecen, pero la verdad que a mí ya me aburrieron un montón".
Asimismo, luego aprovechó para apuntar contra quien es el padre de sus hijas que de acuerdo a su testimonio no cumple con sus obligaciones: "A mí me gustaría que cumplan las órdenes judiciales como el tema de empezar una terapia, de un montón de cosas que veo que son necesarias y son importantes".
Wanda Nara tiró la piedra y escondió la mano
Luego de hacer público que la China Suárez está embarazada, Wanda Nara accedió a dar una nota en exclusiva con Puro show.
Sin embargo, cuando el conductor Matías Vázquez le preguntó al respecto contestó: "Yo no voy a hablar de cosas que ya me agotan. Estoy, la verdad, que en otro presente".
"Yo te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar. Hablamos de un montón de cosas", añadió posteriormente y sobre lo que pueda llegar a interesarles a los periodistas, señaló: "Me dijo que está intentando ser feliz".
Además, luego comentó que sus hijas aún no lo saben y aprovechó para cargar con dureza: "Imaginate que no las llamaron para el Día del Niño, no les van a comunicar eso".
