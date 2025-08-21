Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi

Wanda Nara tiró la piedra y escondió la mano

Luego de hacer público que la China Suárez está embarazada, Wanda Nara accedió a dar una nota en exclusiva con Puro show.

Sin embargo, cuando el conductor Matías Vázquez le preguntó al respecto contestó: "Yo no voy a hablar de cosas que ya me agotan. Estoy, la verdad, que en otro presente".

"Yo te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar. Hablamos de un montón de cosas", añadió posteriormente y sobre lo que pueda llegar a interesarles a los periodistas, señaló: "Me dijo que está intentando ser feliz".

Además, luego comentó que sus hijas aún no lo saben y aprovechó para cargar con dureza: "Imaginate que no las llamaron para el Día del Niño, no les van a comunicar eso".

