Con menos empleados: Aerolíneas Argentinas 2025 será superavitaria, según Luis Caputo

aerolineas argentinas.webp Aerolíneas Argentinas espera números en verde.

Aerolíneas Argentinas: Disciplina y recorte

En el Presupuesto 2025, el Ministerio de Economía incluyó el plan de acción que la aerolínea de bandera estaría ejecutando para alcanzar el superávit. En ese sentido, la empresa habría encarado “acciones principales orientadas a mejorar la rentabilidad que se concentran en los siguientes pilares: plan de flota, mejora en las productividades de sus recursos, reducción de costos, incremento de su operación y diseño inteligente de sus redes”.

En cuanto a las inversiones, los planes de expansión de la compañía son limitados. “La mayor parte de inversiones se corresponden al mantenimiento de motores de la flota necesario para mantener disponible la flota corporativa, como así también para mantener el valor de capital. Adicionalmente existen inversiones para mejorar los espacios operativos y la competitividad de la compañía”, aseguraron desde el Ministerio de Economía.

A nivel de recursos humanos, Aerolíneas Argentinas prevé terminar el 2025 “con una planilla levemente menor” a la del 2024. Esa tendencia se condice con el ajuste ejecutado por el Gobierno nacional, que en su primer año recortó la planta de empleados de la compañía aérea estatal y que durante el 2025 no ejecutó mayores reemplazos sobre el personal que se fue retirando.

avion-aerolineas-argentinas. Con menos empleados, el 2025 debería ser superavitario.

Conflicto con pilotos

A pesar del superávit proyectado, la dirección de Aerolíneas Argentinas mantiene abierto el conflicto con el sindicato de pilotos de APLA. En ese sentido, los trabajadores comandados por el sindicalista Pablo Biró anunciaron recientemente el inicio de un plan de lucha que incluye paros sorpresivos luego del vencimiento de la última conciliación obligatoria dictada por Trabajo.

El reclamo de los pilotos no solo se da en torno a lo salarial, sino también en torno a las condiciones de trabajo que se modificaron tras una medida reciente de la Secretaría de Transporte. Los cambios redujeron considerablemente los horarios de descanso previstos, como así también el periodo de vacaciones, al mismo tiempo que se aumentaron las cargas horarias activas.

