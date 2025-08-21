Finalmente, el Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo aprobó el presupuesto 2025 de Aerolíneas Argentinas. Según la estimación oficial, la compañía estatal será superavitaria y no tendrá que recurrir a recursos de financiación del Tesoro.
PRESUPUESTO
Con menos empleados: Aerolíneas Argentinas 2025 será superavitaria, según Luis Caputo
Se aprobó el presupuesto 2025 para Aerolíneas Argentinas. Luis Caputo proyecta ahorro y ninguna asistencia para la compañía estatal.
La información, detallada en la Resolución 1205/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, prevé un ejercicio positivo en favor de la línea aérea, que contaría con un ahorro (Resultado Económico) de 32.195.318.223 pesos. De esa manera, la empresa estatal se anotaría por segundo año consecutivo la posibilidad de generar ingresos genuinos en medio de un proceso de recuperación.
En el detalle del Ministerio de Economía se especificó que se proyectan ingresos corrientes por 2.524.250.107.629 pesos, mientras que los gastos comprenderán 2.465.125.926.278 pesos. Además, se estimaron recursos de capital por 98.541.881.476 pesos y gastos de capital por 95.118.364.687 pesos.
En total, el superávit que Aerolíneas Argentinas podría tener a fines del 2025, según el Ministerio de Economía, ascendería a los 35.618.835.012 pesos.
En el Boletín se destacó además la independencia que la empresa logró de los aportes nacionales, que anteriormente eran una base fundamental para su funcionamiento. Todo ello bajo un esquema de vuelos orientados a la ganancia económica y una reducción de la conectividad a puntos de bajo interés comercial.
Aerolíneas Argentinas: Disciplina y recorte
En el Presupuesto 2025, el Ministerio de Economía incluyó el plan de acción que la aerolínea de bandera estaría ejecutando para alcanzar el superávit. En ese sentido, la empresa habría encarado “acciones principales orientadas a mejorar la rentabilidad que se concentran en los siguientes pilares: plan de flota, mejora en las productividades de sus recursos, reducción de costos, incremento de su operación y diseño inteligente de sus redes”.
En cuanto a las inversiones, los planes de expansión de la compañía son limitados. “La mayor parte de inversiones se corresponden al mantenimiento de motores de la flota necesario para mantener disponible la flota corporativa, como así también para mantener el valor de capital. Adicionalmente existen inversiones para mejorar los espacios operativos y la competitividad de la compañía”, aseguraron desde el Ministerio de Economía.
A nivel de recursos humanos, Aerolíneas Argentinas prevé terminar el 2025 “con una planilla levemente menor” a la del 2024. Esa tendencia se condice con el ajuste ejecutado por el Gobierno nacional, que en su primer año recortó la planta de empleados de la compañía aérea estatal y que durante el 2025 no ejecutó mayores reemplazos sobre el personal que se fue retirando.
Conflicto con pilotos
A pesar del superávit proyectado, la dirección de Aerolíneas Argentinas mantiene abierto el conflicto con el sindicato de pilotos de APLA. En ese sentido, los trabajadores comandados por el sindicalista Pablo Biró anunciaron recientemente el inicio de un plan de lucha que incluye paros sorpresivos luego del vencimiento de la última conciliación obligatoria dictada por Trabajo.
El reclamo de los pilotos no solo se da en torno a lo salarial, sino también en torno a las condiciones de trabajo que se modificaron tras una medida reciente de la Secretaría de Transporte. Los cambios redujeron considerablemente los horarios de descanso previstos, como así también el periodo de vacaciones, al mismo tiempo que se aumentaron las cargas horarias activas.
Más noticias en Urgente24:
Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano
Fentanilo mortal: se entregó Ariel García Furfaro (HLB Pharma)
Milei logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados gracias a las provincias
Kicillof: "está todo parado, el plan económico nacional entró en una fase de turbulencia"