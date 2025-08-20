La aerolínea low cost que volará entre destinos de Argentina y el Caribe

Rosario, Mendoza y Córdoba son los nuevos destinos que tendrán conectividad con este sector del Caribe. A través de la Resolución 21/2025 del Ministerio de Economía Subsecretaría de Transporte Aéreo mediante la cual se autoriza a Arajet a "explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta), Punta Cana (República Dominicana), Córdoba y Rosario".
Hasta ahora, Arajet ofrecía 10 frecuencias semanales en la ruta Punta Cana – Buenos Aires.
Caribe low cost: Récord de venta de pasajes y descuentos para el verano
Arajet ofrece descuentos hasta el 25 de agosto de 2025. Para viajar entre un rango amplio de fechas, incluyendo el verano, desde el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 (aunque cabe aclarar que del 15 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026 no es válida la promoción, pero de todos modos hay excelentes fechas para aprovechar).
La low cost dominicana conecta 23 destinos en 16 países, con vuelos desde y hacia Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.
Además, según reveló la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, en julio Arajet movilizó más de 140.000 pasajeros y se convirtió en la tercera aerolínea con más pasajeros en el país, solo superada por JetBlue (463.000) y American Airlines (216.000). Por primera vez, superó a Delta (126.000), United (123.000) y Copa Airlines (112.000).
Más contenido en Urgente24:
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga
40% OFF en pasajes: Aerolínea liquida vuelos en 4 destinos
El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."
Un lugar rico y barato para merendar todo lo que quieras por $15.000
Este espacio de Buenos Aires es gratis y está repleto de juegos