La aerolínea low cost que volará entre destinos de Argentina y el Caribe

Caribe low cost: Récord de venta de pasajes y descuentos para el verano

Arajet ofrece descuentos hasta el 25 de agosto de 2025. Para viajar entre un rango amplio de fechas, incluyendo el verano, desde el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 (aunque cabe aclarar que del 15 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026 no es válida la promoción, pero de todos modos hay excelentes fechas para aprovechar).