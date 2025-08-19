Turismo: Cómo viajan los argentinos y cómo lo financian

Franco Colapinto y "tours de compras" marcaron la agenda de viajes

Las búsquedas a San Pablo se multiplicaron por nueve para la semana del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, impulsadas por la participación del piloto argentino Franco Colapinto.

En paralelo, los “tours de compras” ganaron terreno. Brasil, Chile y Miami registraron un aumento significativo de búsquedas, con un incremento del 218% en el caso de Brasil, reflejando el interés por acceder a productos a mejores precios.

image Destinos del exterior como Chile y Paraguay son furor para el turismo por compras baratas.

Las cuotas de aliadas y pagos en dólares

El informe también señala que el 54% de las ventas nacionales se realizan en cuotas, mientras que en viajes internacionales crece la tendencia de pagar en dólares. En las tiendas físicas de Despegar, 1 de cada 2 operaciones se abona en efectivo, principalmente en moneda extranjera.

En cuanto a los tiempos de planificación, los viajes domésticos se compran con un promedio de 30 días de anticipación, mientras que los internacionales se planean entre 60 y 90 días antes, según la complejidad del destino.

