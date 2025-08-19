Turismo: Cómo viajan los argentinos y cómo lo financian

La agencia de viajes, Despegar, presentó un informe con las principales tendencias del primer semestre del año. Aumenta el interés del turismo argentino por sumar actividades, los destinos favoritos fueron elegidos y el financiamiento sigue siendo clave para concretar viajes.
Durante los primeros seis meses del año, los viajeros en Argentina mostraron nuevas formas de planificar, elegir y vivir sus experiencias. Destinos preferidos y nuevos favoritos entre lugares nacionales e internacionales.
Cuáles fueron los destinos favoritos del turismo
Bariloche fue la gran favorita, seguida por Iguazú y Mendoza, mientras que en el exterior Brasil encabezó las búsquedas.
“Río de Janeiro se posiciona como uno de los destinos preferidos por los argentinos y se mantiene en el podio de los últimos seis meses. El ranking internacional lo completan Miami, Santiago de Chile y Madrid ”, afirmó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.
Además, se observa un fuerte crecimiento de destinos menos tradicionales. Las búsquedas hacia Japón aumentaron un 95% respecto al mismo período del año pasado, mientras que los destinos exóticos en general crecieron un 134%. Tokio, El Cairo, Seúl y Johannesburgo se perfilan como nuevas estrellas del turismo argentino.
Franco Colapinto y "tours de compras" marcaron la agenda de viajes
Las búsquedas a San Pablo se multiplicaron por nueve para la semana del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, impulsadas por la participación del piloto argentino Franco Colapinto.
En paralelo, los “tours de compras” ganaron terreno. Brasil, Chile y Miami registraron un aumento significativo de búsquedas, con un incremento del 218% en el caso de Brasil, reflejando el interés por acceder a productos a mejores precios.
Las cuotas de aliadas y pagos en dólares
El informe también señala que el 54% de las ventas nacionales se realizan en cuotas, mientras que en viajes internacionales crece la tendencia de pagar en dólares. En las tiendas físicas de Despegar, 1 de cada 2 operaciones se abona en efectivo, principalmente en moneda extranjera.
En cuanto a los tiempos de planificación, los viajes domésticos se compran con un promedio de 30 días de anticipación, mientras que los internacionales se planean entre 60 y 90 días antes, según la complejidad del destino.
Más contenido en Urgente24:
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga
Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles
El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan
Darío Cvitanich separado de Chechu Bonelli: "Ella sigue súper enamorada"
River: En el programa de Flavio Azzaro desactivaron el rumor de un "borrado"