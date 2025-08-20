Presuntas coimas: Denuncian a los hermanos Milei, Lule Menem y Spagnuolo

Este miércoles (20/08), ingresó una denuncia en Comodoro Py contraJavier Milei y Karina Milei, Lule Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, tras los audios que relevan supuestas coimas. La demanda, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que subroga Sebastián Casanello.