Este miércoles (20/08), ingresó una denuncia en Comodoro Py contraJavier Milei y Karina Milei, Lule Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, tras los audios que relevan supuestas coimas. La demanda, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que subroga Sebastián Casanello.
COMODORO PY
Presuntas coimas: Denuncian a los hermanos Milei, Lule Menem y Spagnuolo
Ingresó una denuncia en Comodoro Py contra Javier y Karina Milei, Lule Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, tras audios que relevan supuestas coimas.
La denuncia es por "defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo, y negociaciones incompatibles". Los demandados son los hermanos Milei, Eduardo 'Lule' Menem, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker (droguería Suizo Argentina).
