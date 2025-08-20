urgente24
Presuntas coimas: Denuncian a los hermanos Milei, Lule Menem y Spagnuolo

Ingresó una denuncia en Comodoro Py contra Javier y Karina Milei, Lule Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, tras audios que relevan supuestas coimas.

20 de agosto de 2025 - 14:04
Los hermanos Milei, denunciados por presuntas coimas, tras filtración de audios de Spagnuolo.

Este miércoles (20/08), ingresó una denuncia en Comodoro Py contraJavier Milei y Karina Milei, Lule Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, tras los audios que relevan supuestas coimas. La demanda, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que subroga Sebastián Casanello.

La denuncia es por "defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo, y negociaciones incompatibles". Los demandados son los hermanos Milei, Eduardo 'Lule' Menem, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker (droguería Suizo Argentina).

