Vélez venció a Fortaleza por 2 a 0 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el 0 a 0 obtenido en el encuentro de ida, en Brasil, el Fortín se impuso en Liniers y es el primer equipo de la competencia en avanzar de ronda.
Vélez 2 - Fortaleza 0: a pura lluvia, el Fortín dio el batacazo y está en 4tos
En medio del diluvio, Vélez logró un triunfo más que merecido. Fue más que un flaco Fortaleza tanto en la ida en Brasil como hoy en Liniers.
20:54
Final del partido: Vélez superó a Fortaleza por 2 a 0
20:25
El partido cada vez es más desordenado y a ninguno de los dos le dura la posesión
20:22
Por qué Braian Romero está siendo el alivio de Vélez en este momento crucial del encuentro
20:16
La lluvia y el correr de los minutos empiezan a pesar en las piernas: se nota mucho cansancio en Vélez y flaquea
20:08
El travesaño salva el arco de Marchiori, en la acción de Fortaleza con mayor peligro en lo que va del partido
20:07
Comienza el 2T
19:47
Final del 1T
19:45
El desafío del equipo argentino es no hundirse demasiado en campo rival
19:30
¡Gol de Vélez! VIDEO: Galván definió de volea para el 2 a 0
19:25
El Fortín ahora repliega, pero necesita más trabajo de sus dos extremos
19:13
El Fortín va en busca del segundo, pero no se desordena atrás
19:06
¡Gol de Vélez! VIDEO: Carrizo cabeceó solo y cómodo para el 1 a 0
19:02
Un Vélez incisivo salió dispuesto a atropellar a Fortaleza
18:59
Comienza el partido
18:33
Conmebol definió que el partido se juegue a pesar de la lluvia
18:00
El equipo argentino que puede enfrentar Vélez en caso de clasificar a octavos de final
17:44
El envión emocional y futbolístico CLAVE con el que llega el Fortín
17:44
Equipo confirmado en Vélez
El equipo de Guillermo Barros Schelotto hizo un gran partido. Una gran llave, en realidad, porque en el cotejo de vuelta también había sido más que su rival, solo que no había conseguido traducirlo en goles. Esta noche, envuelto en una lluvia incesante, consiguió dos tantos tempraneros ante un Fortaleza que nunca pudo correrse de su presente.
Es que el Tricolor atraviesa un momento durísimo. De los últimos 17 partidos ganó solo uno, y marcha anteúltimo en el Brasileirao, en zona de descenso directo.
Ese flaco presente también se trasladó a un flaco actuar dentro de la cancha. Vélez fue mucho más. Desde el juego pero además desde la actitud.
Ya desde el inicio, el conjunto local salió con intensidad a atropellar al elenco brasileño. Incisivo, rápido para atacar, el plan era golpear lo más rápido posible a un rival que, quedaba claro, estaba falto de confianza. Surtió efecto.
El Fortín marcó el primer gol al minuto 7´, con un cabezazo de Maher Carrizo. El talentoso volante cabeceó solo dentro del área gracias a una flojísima marca rival. Era el 1 a 0 y apenas el primer plato.
Vélez se mantuvo punzante, con un objetivo claro: buscar el segundo gol. Al minuto 28´lo consiguió en los pies de Galván. Al igual que su compañero, también remató solo dentro del área. Era el 2 a 0 final.
Guillermo Barros Schelotto encontró su tándem en el mediocampo. La dupla Aliendro-Baeza fueron (son) dos columnas esenciales para sostener el cuerpo del equipo. El ex River y el chileno se complementaron muy bien para repartirse la mitad de la cancha y para mantener el orden de Vélez. Su presencia fue clave para mantener estructura y no desordenarse, dándole fluidez a los avances y a los retrocesos del equipo.
Carrizo y Machuca, habilidosos y rápidos sobre las bandas, pecaron más de una vez en no bajar a colaborar con Aliendro y Baeza. Fortaleza pudo encontrar espacios a los costados de ellos dos cuando los jugadores del Fortín no retrocedían.
Más allá de eso, el Tricolor no generó demasiado peligro. Los momentos de mayor aproximación al arco del conjunto argentino fueron a partir del minuto 65´, cuando las piernas y el cuerpo empezaron a sentir la incesante lluvia y el correr del partido.
