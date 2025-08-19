Vélez 2 - Fortaleza 0: a pura lluvia, el Fortín dio el batacazo y está en 4tos

Vélez venció a Fortaleza por 2 a 0 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el 0 a 0 obtenido en el encuentro de ida, en Brasil, el Fortín se impuso en Liniers y es el primer equipo de la competencia en avanzar de ronda.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto hizo un gran partido. Una gran llave, en realidad, porque en el cotejo de vuelta también había sido más que su rival, solo que no había conseguido traducirlo en goles. Esta noche, envuelto en una lluvia incesante, consiguió dos tantos tempraneros ante un Fortaleza que nunca pudo correrse de su presente.

Es que el Tricolor atraviesa un momento durísimo. De los últimos 17 partidos ganó solo uno, y marcha anteúltimo en el Brasileirao , en zona de descenso directo.

Ese flaco presente también se trasladó a un flaco actuar dentro de la cancha. Vélez fue mucho más. Desde el juego pero además desde la actitud.

Ya desde el inicio, el conjunto local salió con intensidad a atropellar al elenco brasileño. Incisivo, rápido para atacar, el plan era golpear lo más rápido posible a un rival que, quedaba claro, estaba falto de confianza. Surtió efecto.

El Fortín marcó el primer gol al minuto 7´, con un cabezazo de Maher Carrizo. El talentoso volante cabeceó solo dentro del área gracias a una flojísima marca rival. Era el 1 a 0 y apenas el primer plato.

Vélez se mantuvo punzante, con un objetivo claro: buscar el segundo gol. Al minuto 28´lo consiguió en los pies de Galván. Al igual que su compañero, también remató solo dentro del área. Era el 2 a 0 final.

Guillermo Barros Schelotto encontró su tándem en el mediocampo. La dupla Aliendro-Baeza fueron (son) dos columnas esenciales para sostener el cuerpo del equipo. El ex River y el chileno se complementaron muy bien para repartirse la mitad de la cancha y para mantener el orden de Vélez. Su presencia fue clave para mantener estructura y no desordenarse, dándole fluidez a los avances y a los retrocesos del equipo.

Carrizo y Machuca, habilidosos y rápidos sobre las bandas, pecaron más de una vez en no bajar a colaborar con Aliendro y Baeza. Fortaleza pudo encontrar espacios a los costados de ellos dos cuando los jugadores del Fortín no retrocedían.

Más allá de eso, el Tricolor no generó demasiado peligro. Los momentos de mayor aproximación al arco del conjunto argentino fueron a partir del minuto 65´, cuando las piernas y el cuerpo empezaron a sentir la incesante lluvia y el correr del partido.

Live Blog Post Por qué Braian Romero está siendo el alivio de Vélez en este momento crucial del encuentro El delantero centro del Fortín está aguantando muy bien la pelota y es una referencia constante para un equipo que ya no genera tanto y al que le cuesta conservar la posesión. En ese panorama, producto del cansancio por la lluvia incesante, que Romero esté fino y seguro para sostener la posesión, hacer correr los minutos, ganar metros y sacar alguna falta, es un respiro para el conjunto de Liniers.

Live Blog Post El travesaño salva el arco de Marchiori, en la acción de Fortaleza con mayor peligro en lo que va del partido

El desafío del equipo argentino es no hundirse demasiado en campo rival

Live Blog Post ¡Gol de Vélez! VIDEO: Galván definió de volea para el 2 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957933454512792054&partner=&hide_thread=false ERROR DE DEYVERSON Y LLEGÓ EL SEGUNDO DE VÉLEZ: Tomás Galván estampó el 2-0 del Fortín vs. Fortaleza por la vuelta de los octavos de la CONMEBOL #Libertadores.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Mr0xUMne8p — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

El Fortín ahora repliega, pero necesita más trabajo de sus dos extremos Tanto Carrizo como Machuca, los dos extremos veloces e incisivos que tiene el equipo, deben asumir tareas más defensivas y colaborar en el mediocampo. De esa manera, los dos volantes centrales, Baeza y Aliendro, no están tan expuestos a los avances de Fortaleza.

El Fortín va en busca del segundo, pero no se desordena atrás Con Baeza y Aliendro como contenciones del mediocampo, el Fortín ataca pero manteniendo la estructura ordenada.

Live Blog Post ¡Gol de Vélez! VIDEO: Carrizo cabeceó solo y cómodo para el 1 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957928178489376994&partner=&hide_thread=false ARRIBA VÉLEZ: Maher Carrizo puso el 1-0 del Fortín contra Fortaleza en la vuelta de los octavos de la CONMEBOL #Libertadores.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xkzztJhnVO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Conmebol definió que el partido se juegue a pesar de la lluvia Los intensos chaparrones a lo largo de toda la jornada pusieron en duda la realización del partido. Sin embargo, a pesar de que todo esté empapado y nada garantiza que la lluvia no acompañe el cotejo, el estado del campo de juego está en condiciones suficientes como para jugar.

El equipo argentino que puede enfrentar Vélez en caso de clasificar a octavos de final Si el Fortín avanza, se medirá contra el ganador de Racing-Peñarol. La Academia y el Carbonero también se enfrentan este jueves, en el Cilindro de Avellaneda a las 21.30.

El envión emocional y futbolístico CLAVE con el que llega el Fortín El equipo de Guillermo Barros Schelotto atraviesa una muy buena semana. Tras haber conseguido el empate en Brasil en el cotejo de ida frente a Fortaleza, el sábado venció a Independiente por 2 a 1. El Fortín había empezado ganando, lo empató el Rojo y volvió a ponerse al frente.