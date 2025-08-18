¿Club migajero?: Vélez, cerca de otra "sobra" de River de Marcelo Gallardo

Según confirmó Germán Gacía Grova (especialista en mercado de pases), "el ex West Ham está dispuesto a llegar al equipo dirigido por Barros Schelotto por dos motivos principales: primero y principal, porque accedió bajar sus pretensiones salariales para que el pase se ejecute, y porque además su intención es seguir residiendo en Buenos Aires. La continuidad de su carrera en Vélez le aseguraría no tener que suspender su plan de vida."

image

Según confirmó el periodista Martín Etcheverry, partidario del Fortín, "la idea es que su llegada sea mediante un préstamo y no en libertad de acción, ya que esto ultimo le impediría jugar el torneo.".

Vélez de Guillermo Barros Schelotto y la Copa Libertadores

Un refuerzo como Manuel Lanzini podría ser jerarquía para afrontar fases finales de Copa Libertadores de América.

Ahora bien, para pasar a la siguiente instancia, Vélez, necesita dejar afuera a Fortaleza de Brasil.

Los brasileros demostraron ser un equipo más bien flojo en la ida como locales y por eso mismo no parecieran ser un cuco para lo que será la vuelta en el Amalfitani.

Dicho encuentro, se llevará a cabo mañana martes 19 de agosto desde las 19 horas de Argentina y Fox Sports será el canal encargado de la transmisión.

El Fortín, por el Torneo Clausura, viene de derrotar a Independiente, lo que le da cierto aire en la tabla anual y un posible descenso (aunque no debe dormirse en ese sentido).

Embed

Por el torneo local, el próximo encuentro para los de Guillermo Barros Schelotto, será el lunes 25 de agosto desde las 17 horas ante Godoy Cruz en Mendoza.

Pasarán varios días desde el encuentro por Copa, lo que no le impediría al Mellizo poner titulares también en el Torneo Clausura.

