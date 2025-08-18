Alarma en Argentina: Cuáles son los riesgos de usar Ozempic falso

La ANMAT ordenó la prohibición del "uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier dosis, presentación y lote que se identifique como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA”.

Riesgos de usar Ozempic falso

Ahora bien, la preocupación por el uso de Ozempic falso es mundial. La OMS ya lo hacía saber en un alerta por falsos lotes de Ozempic, emitido en junio de 2024.

"El uso de OZEMPIC falsificado puede resultar en un tratamiento ineficaz para los pacientes debido a una dosis incorrecta, contaminación con sustancias nocivas o el uso de ingredientes desconocidos o sustituidos", alertó la OMS.

"Puede suponer otros riesgos graves para la salud debido a su administración por inyección subcutánea, que podrían ser mortales", agregó.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también ha generado varias alertas por Ozempic falso.

Una de las advertencias fue en 2023. La FDA informó acerca de cinco eventos adversos de un lote de Ozempic falsificado.

"La FDA tiene conocimiento de cinco eventos adversos de este lote, ninguno de los cuales es grave y son consistentes con las reacciones adversas comunes conocidas del Ozempic auténtico, que son náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento", indicaron.

Por su parte, Novo Nordisk, la empresa que fabrica Ozempic, también ha advertido sobre la falsificación de este fármaco.

"El medicamento puede no funcionar eficazmente, puede causar problemas de salud graves o, en algunos casos, puede poner en peligro la vida", indican en su sitio web.

Por ejemplo, "un informe presentado ante la FDA sobre una mujer de 45 años en Bélgica indicó que sufrió una convulsión y terminó en coma diabético tras tomar Ozempic, presuntamente falso, para bajar de peso", apuntó Reuters.

Cómo protegerse de medicamentos falsos (no sólo Ozempic)

A propósito de la falsificación de Ozempic, la OMS hizo saber a la población algunas medidas para protegerse de los medicamentos falsificados y de sus efectos nocivos.

"Los pacientes que utilicen estos productos pueden tomar medidas como adquirirlos con una receta de un médico autorizado y no de fuentes desconocidas o no verificadas, como las que se pueden encontrar en Internet", aconsejaron las autoridades.

"Hay que comprobar siempre el envase y la fecha de caducidad al comprar un medicamento y seguir las instrucciones prescritas para utilizarlo", agregaron.

