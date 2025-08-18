El inesperado halago de Claudio Villarruel a Ángel de Brito: "Entendió todo"

Ángel de Brito no se queda atrás

A su vez, lo que no puede pasar por alto es que en 2024 Ángel de Brito se animó a ir por más y junto a la productora Mandarina lanzaron el canal de streaming Bondi.

De esa manera el periodista agrandó su posicionamiento que ya no solo es a través de la televisión sino que también por las nuevas señales.

De lunes a viernes conduce #ÁngelResponde y si bien fue cambiando de panelistas, lo cierto es que logró ubicarse entre los contenidos más consumidos entre el horario de 12:30 a 14:30 horas.

Es habitual que algunos de los recortes de su programa se vuelvan virales luego de que los compartan en las redes sociales, generando incluso material para más tarde analizar en LAM.

