El domingo (17/08) el exgerente de programación de Telefe, Claudio Villarruel, estuvo como invitado en el ciclo radial Pasa Montagna y en medio de un análisis sobre los medios de comunicación aprovechó para destacar el trabajo de Ángel de Brito mediante LAM y confesó: "Yo lo veo a veces".
LE JUGÓ UN PLENO
El inesperado halago de Claudio Villarruel a Ángel de Brito: "Entendió todo"
El histórico productor confesó que mira LAM y explicó por qué Ángel de Brito en la actualidad es el referente del periodismo de espectáculos en la Argentina.
El reconocido productor explicó que el conductor "avanzó" en su trayectoria a pasos agigantados y aseguró: "Entendió todo". "La televisión está entre los que entendieron todo y los que todavía están tratando de entender y no van a entender nunca. La mayoría son esos", consideró en Radio Rivadavia.
Es preciso destacar que el programa de espectáculos que dio inicio en El Trece y posteriormente desembarcó en América TV, tanto por las mañanas como también así por las noches consiguió fidelizar un pública que día a día lo acompañan para ubicarlo en ciertas ocasiones como el programa más visto de la señal.
Asimismo, el entrevistado puso el foco en el cambiante escenario de los medios de comunicación y aseguró que "lo que no cambia, muere", vaticinando que "la televisión va a terminar siendo una aplicación de la Smart TV".
Ángel de Brito no se queda atrás
A su vez, lo que no puede pasar por alto es que en 2024 Ángel de Brito se animó a ir por más y junto a la productora Mandarina lanzaron el canal de streaming Bondi.
De esa manera el periodista agrandó su posicionamiento que ya no solo es a través de la televisión sino que también por las nuevas señales.
De lunes a viernes conduce #ÁngelResponde y si bien fue cambiando de panelistas, lo cierto es que logró ubicarse entre los contenidos más consumidos entre el horario de 12:30 a 14:30 horas.
Es habitual que algunos de los recortes de su programa se vuelvan virales luego de que los compartan en las redes sociales, generando incluso material para más tarde analizar en LAM.
