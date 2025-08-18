Antes de ir a la historia de UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado), un poco de contexto. Maccabi Haifa Football Club es un club de fútbol con sede en Haifa, Israel, considerado 1 de los 4 "Grandes", junto a Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv y Beitar Jerusalén. Nació en 1913, pero sus inicios fueron difíciles porque el club poderoso de la ciudad era el Hapoel Haifa. Luego revirtió esa situación.
Política en el fútbol complica a la UEFA: de Maccabi Haifa a Amir Braslavski... y hay más
La UEFA jugó con fuego en Tottenham vs. PSG, antecedente del Maccabi Haifa vs. Beitar Jerusalem. Recién intentó aclararlo con lo de Amir Braslavski.
El RKS Raków Czstochowa es un club de fútbol de Czstochowa, en Polonia, fundado en 1921 con el nombre de Racovia, y es el equipo de fútbol más antiguo de la ciudad.
El caso Maccabi vs. Rakow
El Maccabi Haifa (Israel) y el Rakow Czestochowa (Polonia) fueron acusados por la UEFA después del partido de playoffs de la Conference League: los aficionados del Haifa desplegaron una pancarta que incitó a un choque con simpatizantes del Rakow.
En el partido de ida, la afición del Raków desplegó una pancarta en polaco acusando a Israel de matar gente mientras el mundo guardaba silencio.
Aficionados del club polaco Raków Czstochowa con una pancarta para el partido contra el Maccabi Haifa en la fase de clasificación de la Conference League: "Israel está matando y el mundo guarda silencio".
En la revancha, que se jugó en Hungría por cuestiones de seguridad, la pancarta del Maccabi Haifa acusó: "Asesinos desde 1939", alusión a los campos de exterminio en la Polonia ocupada por los nazis durante la 2da. Guerra Mundial.
Esto fue condenado por el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, quien publicó en X que la pancarta era “escandalosa” y un insulto a las víctimas polacas de la guerra, incluidos 3 millones de judíos.
El presidente polaco [ @NawrockiKn ] ha condenado la "estupidez" de los aficionados del club de fútbol israelí Maccabi Haifa después de que desplegaran una pancarta en la que llamaban a los polacos "asesinos desde 1939".
El viernes 15/08, la UEFA anunció que ambos clubes enfrentan cargos disciplinarios por mostrar "un mensaje considerado inapropiado para un evento deportivo", y que el caso será revisado por su comité disciplinario.
El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco dijo el viernes que había hablado con el embajador de Israel en Varsovia, Yaakov Finkelstein.
“Expresó su máxima indignación por el contenido escandaloso de una pancarta mostrada por los aficionados israelíes y agradeció su firme condena por parte de la embajada”, indicó el ministerio polaco en un comunicado.
La UEFA dice oponerse a los mensajes políticos, pero difundió su propio mensaje durante el partido de la Supercopa entre Totteham y el PSG, al mostrar el mensaje «Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles» en el campo de Udine, Italia.
La UEFA dijo que era parte de una campaña con su fundación caritativa que tiene proyectos para ayudar a los niños afectados por conflictos en Afganistán, Líbano, Sudán, Siria, Yemen y Ucrania, además de Palestina.
Para Israel, fue claro el mensaje porque hubo una foto de 2 niños palestinos refugiados en Italia, junto al presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.
En la final de la Liga de Campeones de mayo, los aficionados del PSG exhibieron una pancarta con la leyenda "Detengan el genocidio en Gaza" durante la final de la Champions League, una acción que la UEFA no castigó.
El caso de Beitar Jerusalem
Vamos al contexto: el hermano de Amir Braslavski, Rom, permanece en los túneles de Gaza, cautivo de Hamás.
Entre ellos se encuentra Rom Braslavski, que ruega que lo liberen finalmente. ¡No tiene tiempo! Sólo un acuerdo que incluya a todos los rehenes y acompañe el fin de la guerra puede salvarlo. Seguir dejando rehenes por motivos políticos sigue siendo imperdonable.
A Amir se le prohibió llevar carteles al estadio exigiendo la liberación de Rom, en el partido de clasificación de la Conference League entre Beitar Jerusalem y Riga.
El Beitar jugaba el partido de ida de su 3ra. ronda de clasificación en el estadio Ilie Oana, del club rumano Petrolul Ploiesti.
El hermano de Rom Braslavski, Amir, dijo que la decisión de retirar las pancartas fue "hipocresía", 1 día antes la UEFA exhibió su propio cartel en el campo de juego cuando el Tottenham jugó con el Paris Saint Germain en Udine, Italia, pidiendo que terminen los asesinatos de niños y civiles.
Según se informa, las pancartas de Amir decían:
- "Traigan de vuelta a Rom",
- "Quiero a mi hermano" y
- "La voz de la sangre de mi hermano me llama desde los túneles. Traigan a Rom y al resto de nuestros rehenes de vuelta a casa".
Braslavski fue citado en los medios israelíes diciendo: “Exigimos que la UEFA revoque esta vergonzosa decisión y nos permita conservar su bandera y sus carteles hasta que regrese a casa vivo y bien”.
Un comunicado de la UEFA declaró:
Hay un problema con el Beitar Jerusalem: su actuación en Rumania.
Multitudes que apoyan al equipo de fútbol israelí Beitar Jerusalem, conocido por su base de extrema derecha, marcharon por Bucarest, Rumania, coreando "que gane el ejército de Israel" y "muerte a los árabes". Es el segundo incidente de este tipo desde que los aficionados del Maccabi Tel Aviv lo hicieron en Ámsterdam en noviembre pasado.
---------------------
Un portavoz de la Campaña Contra el Antisemitismo (CAA), según informó el Daily Telegraph londinense:
"Rom Braslavski ha estado cautivo por terroristas durante casi 2 años en condiciones deliberadamente diseñadas para prolongar su sufrimiento. Para el fútbol europeo, las vidas judías no importan. La UEFA no ha dicho nada sobre los rehenes judíos mantenidos en cautiverio bárbaro durante casi 2 años, ni sobre los incesantes ataques contra civiles israelíes a lo largo de esta guerra por parte de terroristas en Gaza y en todo Oriente Medio. Pero, de repente, han elegido un partido de los Spurs (Totteham), un club asociado con la comunidad judía, para desplegar una pancarta que dice: «Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles». Durante siglos, Europa ha difundido la calumnia sangrienta de que los judíos matan niños, y claramente el cliché sigue tan popular como siempre. La UEFA afirma que «el mensaje es claro»."
Sin embargo, al revés, en Europa, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos han criticado a la UEFA por no mencionar explícitamente a Israel en su comunicación....
Luego, esto tampoco ayuda:
Cruje el fútbol en esos intentos de politizarlo.
Macabbi Tel Aviv con su copa de Beirut, otorgada por el gobierno libanés. Nunca se supuso que fuéramos enemigos.
