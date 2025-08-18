Política en el fútbol complica a la UEFA: de Maccabi Haifa a Amir Braslavski... y hay más

----------------------------

En la revancha, que se jugó en Hungría por cuestiones de seguridad, la pancarta del Maccabi Haifa acusó: "Asesinos desde 1939", alusión a los campos de exterminio en la Polonia ocupada por los nazis durante la 2da. Guerra Mundial.

Esto fue condenado por el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, quien publicó en X que la pancarta era “escandalosa” y un insulto a las víctimas polacas de la guerra, incluidos 3 millones de judíos.

Embed The Polish president [@NawrockiKn] has condemned the “stupidity” of fans from the Israeli football club Maccabi Haifa after they displayed a banner calling Poles “murders since 1939.” pic.twitter.com/LqhdDGTiRf — TVP World (@TVPWorld_com) August 15, 2025

Traducción: El presidente polaco [ @NawrockiKn ] ha condenado la “estupidez” de los aficionados del club de fútbol israelí Maccabi Haifa después de que desplegaran una pancarta en la que llamaban a los polacos “asesinos desde 1939”.

El viernes 15/08, la UEFA anunció que ambos clubes enfrentan cargos disciplinarios por mostrar "un mensaje considerado inapropiado para un evento deportivo", y que el caso será revisado por su comité disciplinario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco dijo el viernes que había hablado con el embajador de Israel en Varsovia, Yaakov Finkelstein.

“Expresó su máxima indignación por el contenido escandaloso de una pancarta mostrada por los aficionados israelíes y agradeció su firme condena por parte de la embajada”, indicó el ministerio polaco en un comunicado.

La UEFA dice oponerse a los mensajes políticos, pero difundió su propio mensaje durante el partido de la Supercopa entre Totteham y el PSG, al mostrar el mensaje «Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles» en el campo de Udine, Italia.

La UEFA dijo que era parte de una campaña con su fundación caritativa que tiene proyectos para ayudar a los niños afectados por conflictos en Afganistán, Líbano, Sudán, Siria, Yemen y Ucrania, además de Palestina.

Para Israel, fue claro el mensaje porque hubo una foto de 2 niños palestinos refugiados en Italia, junto al presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.

En la final de la Liga de Campeones de mayo, los aficionados del PSG exhibieron una pancarta con la leyenda "Detengan el genocidio en Gaza" durante la final de la Champions League, una acción que la UEFA no castigó.

El caso de Beitar Jerusalem

Vamos al contexto: el hermano de Amir Braslavski, Rom, permanece en los túneles de Gaza, cautivo de Hamás.

Embed Unter ihnen Rom Braslavski, der fleht, endlich befreit zu werden.

Ihm bleibt keine Zeit!

Nur ein Abkommen, das alle Geiseln einschließt und mit dem Kriegsende einhergeht, kann ihn noch retten.

Geiseln weiterhin aus politschen Gründen zurückzulassen, bleibt unverzeihlich pic.twitter.com/PbqHy1tjj7 — Eden (@evendagan) August 16, 2025

Traducción: Entre ellos se encuentra Rom Braslavski, que ruega que lo liberen finalmente. ¡No tiene tiempo! Sólo un acuerdo que incluya a todos los rehenes y acompañe el fin de la guerra puede salvarlo. Seguir dejando rehenes por motivos políticos sigue siendo imperdonable.

A Amir se le prohibió llevar carteles al estadio exigiendo la liberación de Rom, en el partido de clasificación de la Conference League entre Beitar Jerusalem y Riga.

El Beitar jugaba el partido de ida de su 3ra. ronda de clasificación en el estadio Ilie Oana, del club rumano Petrolul Ploiesti.

El hermano de Rom Braslavski, Amir, dijo que la decisión de retirar las pancartas fue "hipocresía", 1 día antes la UEFA exhibió su propio cartel en el campo de juego cuando el Tottenham jugó con el Paris Saint Germain en Udine, Italia, pidiendo que terminen los asesinatos de niños y civiles.

Según se informa, las pancartas de Amir decían:

"Traigan de vuelta a Rom",

"Quiero a mi hermano" y

"La voz de la sangre de mi hermano me llama desde los túneles. Traigan a Rom y al resto de nuestros rehenes de vuelta a casa".

Braslavski fue citado en los medios israelíes diciendo: “Exigimos que la UEFA revoque esta vergonzosa decisión y nos permita conservar su bandera y sus carteles hasta que regrese a casa vivo y bien”.

Un comunicado de la UEFA declaró:

Todos los clubes que participan en competiciones europeas de clubes deben presentar con antelación las coreografías y pancartas que se vayan a exhibir en los estadios para su evaluación previa. Esto no se cumplió en esta ocasión y, como es habitual en estos casos, las decisiones las toman los agentes in situ en coordinación con las autoridades locales. Todos los clubes que participan en competiciones europeas de clubes deben presentar con antelación las coreografías y pancartas que se vayan a exhibir en los estadios para su evaluación previa. Esto no se cumplió en esta ocasión y, como es habitual en estos casos, las decisiones las toman los agentes in situ en coordinación con las autoridades locales.

Hay un problema con el Beitar Jerusalem: su actuación en Rumania.

Embed Crowds supporting Israeli football team Beitar Jerusalem, known for its right-wing base, marched through Bucharest in Romania chanting "let Israel's military win" and "death to Arabs".



It is the second such incident since Maccabi Tel Aviv fans did so in Amsterdam last November. pic.twitter.com/JM34DBKYb3 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 31, 2025

Traducción: Multitudes que apoyan al equipo de fútbol israelí Beitar Jerusalem, conocido por su base de extrema derecha, marcharon por Bucarest, Rumania, coreando "que gane el ejército de Israel" y "muerte a los árabes". Es el segundo incidente de este tipo desde que los aficionados del Maccabi Tel Aviv lo hicieron en Ámsterdam en noviembre pasado.

Un portavoz de la Campaña Contra el Antisemitismo (CAA), según informó el Daily Telegraph londinense:

"Rom Braslavski ha estado cautivo por terroristas durante casi 2 años en condiciones deliberadamente diseñadas para prolongar su sufrimiento. Para el fútbol europeo, las vidas judías no importan. La UEFA no ha dicho nada sobre los rehenes judíos mantenidos en cautiverio bárbaro durante casi 2 años, ni sobre los incesantes ataques contra civiles israelíes a lo largo de esta guerra por parte de terroristas en Gaza y en todo Oriente Medio. Pero, de repente, han elegido un partido de los Spurs (Totteham), un club asociado con la comunidad judía, para desplegar una pancarta que dice: «Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles». Durante siglos, Europa ha difundido la calumnia sangrienta de que los judíos matan niños, y claramente el cliché sigue tan popular como siempre. La UEFA afirma que «el mensaje es claro»."

Sin embargo, al revés, en Europa, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos han criticado a la UEFA por no mencionar explícitamente a Israel en su comunicación....

Luego, esto tampoco ayuda:

Embed Días después de que la UEFA desplegase una pancarta aludiendo a la invasión a Gaza (aunque sin tomar ninguna postura clara), hinchas del Hapoel Be'er Sheva colgaron una bandera que decía: "Dos cosas que deben ser destruídas: la UEFA y Hamas". pic.twitter.com/G4WkKGcqsc — LateralWeb (@WebLateral) August 17, 2025

Cruje el fútbol en esos intentos de politizarlo.

Embed Macabbi Tel Aviv with their Beirut cup, awarded by the Lebanese government. We were never supposed to be enemies. pic.twitter.com/bMIFGEhV5a — Idan Jacob Grave (@AjaxTheGrave) December 9, 2024

Traducción: Macabbi Tel Aviv con su copa de Beirut, otorgada por el gobierno libanés. Nunca se supuso que fuéramos enemigos.

