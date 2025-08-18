Javier Milei le da más poder a Luis Caputo con la motosierra en la CNRT

A través del Decreto 584/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y su reemplazo por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo descentralizado que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
El decreto establece que la Agencia tendrá a su cargo la representación legal e institucional, la dirección general y la gestión económica, financiera y patrimonial. Y podrá aprobar su reglamento interno, proponer su estructura organizativa al Poder Ejecutivo, administrar los recursos humanos y confeccionar la memoria anual de gestión.
Tendrá como máxima autoridad a un Director Ejecutivo, que ejercerá el cargo con dedicación exclusiva y estará sujeto a un régimen de incompatibilidades similar al de otros funcionarios públicos.
Durante el ejercicio de sus funciones —y hasta dos años posteriores a su cese— no podrá tener participación accionaria ni vínculos profesionales con empresas de transporte. El personal, en tanto, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) y por el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.
Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.
Las atribuciones del nuevo organismo bajo el control de Luis Caputo:
a) Ejercer la representación legal del Organismo.
b) Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.
c) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.
d) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.
e) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.
f) Aceptar herencias, legados y donaciones.
g) Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.
h) Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.
