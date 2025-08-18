Javier Milei le da más poder a Luis Caputo con la motosierra en la CNRT

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

Las atribuciones del nuevo organismo bajo el control de Luis Caputo:

a) Ejercer la representación legal del Organismo.

b) Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.

c) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.

d) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

e) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.

f) Aceptar herencias, legados y donaciones.

g) Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.

h) Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

