A Chiqui Tapia no le debe gustar lo de Leo Gabes y Ricardo Caruso Lombardi

Leo Gabes, viene anticipando hace un tiempo que resulta extraño que Federico Beligoy, haya designado a su sobrino Sebastián Martínez como juez internacional. El mismo, tuvo un muy mal arbiteaje en Platense vs San Lorenzo.

Como fue dicho previamente, Ricardo Caruso Lombardi, suele hablar previo a que se den los partidos.

El ex entrenador había anticipado que los jueceos en Guemes vs All Boys, y Almagro vs Atlanta podrían suceder cosas que finalmente terminaron pasando.

Si bien el Albo ganó, un jugador del club de Floresta señaló en su X fallos arbitrales en contra y tuiteó: "Así y todo …… vamos a ir hasta el final".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/IvanZafarana/status/1957192658285146450&partner=&hide_thread=false Así y todo …… vamos a ir hasta el final https://t.co/HlnpXO7Gcb — Ivan Zafarana (@IvanZafarana) August 17, 2025

En el partido del Tricolor, Almagro hizo el 1-0 sobre Atlanta al minutos 93, el línea levantó la bandera por un offside, pero el árbitro lo convalidó igual. Después de discusiones y ocho minutos de demora, volvió atrás y le dio la derecha a su colega.

Independientemente de los señalamientos, lo cierto es que si bien el tema arbitrajes siempre es recurrente, estos periodistas hacen que esto sea más visible.

Chiqui Tapia y Federico Beligoy

Como presidente de AFA y cara visible del arbitraje, este tipo de cuestiones seguramente no les debe gustar nada a Federico Beligoy y Chiqui Tapia.

Cabe recordar, que hace apenas algunos meses, Fernando Rapallini se retiró oficialmente del arbitraje, y su sumó a la estructural arbitral AFA como nuevo Instructor Técnico en reemplazo de Ángel Sánchez.

La intención es que algunas cuestiones arbitrales comiencen a ser más transparentes, justamente para evitar suspicacias y todo lo que suecede con Leo Gabes, Ricardo Caruso Lombardi y Pablo Gravellone.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gravep/status/1957194554819441013&partner=&hide_thread=false OTRO ACIERTO DE CARUSO LOMBARDI. hoy lo liquidaron a Almagro !!! https://t.co/9paWGXRln8 — Pablo Gravellone (@gravep) August 17, 2025

Seguramente lleve tiempo una reestructuración, pero todo hace indicar que en estos momentos, las emociones y sospechas están a flor de piel.

