El dólar perfora el piso de los $1.300 y el Merval respira

La brecha entre MEP y CCL se achica a menos de 50 centavos, un dato que refleja cómo la intervención oficial está dejando sin margen de maniobra a los arbitrajistas.

El costo del dólar barato

El dólar retrocede porque las tasas en pesos vuelven a un nivel explosivo. Las cauciones a un día pagan arriba del 80% nominal anual y las Lecap más cortas rinden más del 4% mensual. Con semejante premio, los pesos se quedan en el sistema y se enfría la demanda de billetes.

Desde Facimex Valores marcan la contradicción. Por un lado, la inflación núcleo de julio quedó en 1,5% mensual, el registro más bajo desde 2017. Por el otro, el BCRA mantiene una política súper restrictiva que encarece el crédito y amenaza con frenar la rueda de la economía.

El analista Salvador Di Stéfano lo plantea sin rodeos. “El Gobierno no le teme a una recesión previa a las elecciones. Prefiere un dólar planchado, aunque las tasas estrafalarias hundan a empresas y familias que necesitan financiamiento”.

En la Bolsa porteña el panorama es mixto. YPF gana cerca de 3% y lidera las subas, acompañada por Cresud con un 2,8%, Transportadora Gas del Norte con un salto de 16,9% y Telecom con un 2,5%. En el lado rojo aparecen Aluar y Comercial del Plata, con bajas de 1,3% y 1,4% respectivamente.

image

En Wall Street, los ADR argentinos también muestran un día con mayoría de verdes. Edenor trepa casi 5%, los bancos avanzan con fuerza (Macro 2,8%, BBVA 2,7%) y YPF sube otro 2,9%. Del otro lado, Globant cae 2,3% y MercadoLibre pierde 0,9%.

image

El mapa bursátil refleja un patrón clásico en tiempos de tensión cambiaria. Bancos y energéticas concentran las apuestas de los inversores, mientras las tecnológicas y las empresas más expuestas al consumo sienten el golpe de las tasas.

Bonos en dólares, mixtos

Los bonos soberanos en moneda dura se negocian con leves avances. El AL38 cotiza en torno a US$68,82 y el GD46 se ubica cerca de US$62,71. El resto muestra cambios mínimos, con un mercado que se mueve con poco volumen y con la mirada fija en el riesgo país, todavía en niveles elevados.

image

Lo que murmura la City

La lectura es clara. El Gobierno apuesta a un dólar planchado como ancla electoral.

El costo se paga con una actividad más fría, con crédito carísimo y con un consumo que empieza a frenarse. El costo se paga con una actividad más fría, con crédito carísimo y con un consumo que empieza a frenarse.

Los operadores coinciden en que la estrategia puede rendir hasta octubre. La gran incógnita es qué pasará después. ¿Aguanta el esquema de tasas altísimas y dólar quieto sin quebrar la economía real? Esa es la pregunta que sobrevuela las mesas de la City.

Panorama abierto

La jornada deja en evidencia que el dólar perfora los $1.300 gracias a una política de absorción monetaria muy agresiva. El Gobierno festeja la calma, pero la City advierte que el costo en términos de crédito, actividad y consumo se vuelve cada vez más pesado.

El interrogante no cambia.

¿Se puede sostener esta paz cambiaria hasta las elecciones sin que la economía real termine pagando la cuenta? Por ahora, la respuesta oficial es inequívoca. Dólar controlado cueste lo que cueste.

Más noticias en Urgente24

Luis Caputo enciende la aspiradora (recesión): "No habrá pesos en el mercado"

Otra vez los vuelos en peligro: Sin acuerdo ni conciliación con los controladores aéreos

'Homo Argentum': Polémica por una escena de Eva De Dominici sobre violencia de género