Que Boca Juniors esté buscando una figura para reemplazar al Consejo de Fútbol no es ninguna novedad. Sin embargo, Juan Román Riquelme deberá estar más atento que nunca ante la nueva medida impulsada por la AFA de Chiqui Tapia de cara a 2026, una decisión que ya hace temblar a Enzo Francescoli en River.
SE VIENE UN PROBLEMÓN
Tiembla Enzo Francescoli (River) por lo que piensa hacer AFA de Chiqui Tapia
Se viene un tema que será trascendental en AFA de Chiqui Tapia en los próximos meses. Tiembla Enzo Francescoli en River y varios de otros clubes.
Si bien falta para que comience el 2026, habrá que estar atentos en lo que pase en los próximos meses porque se podría producir una "carnicería" en algunos puestos del fútbol argentino.
AFA de Chiqui Tapia y su decisión
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Chiqui Tapia, oficializó el pasado lunes 4 de agosto la implementación de la Licencia Pro del cargo de Director Deportivo, una nueva credencial obligatoria que comenzará a regir desde la temporada 2026 para los clubes de la Liga Profesional y la Primera Nacional, y que se extenderá en 2027 al resto de las divisiones del fútbol argentino.
"La Licencia Pro del cargo de Director Deportivo es la credencial habilitante otorgada por Futbolistas Argentinos Agremiados con validación institucional de AFA a aquellas personas que hayan aprobado la Diplomatura en Dirección Deportiva organizada por FAA", explica en el documento que hizo esto oficial.
Es decir, para que un Manager Deportivo pueda ejercer en las instituciones del fútbol argentino (1° o Primera Nacional) debe tener la licencia mencionada, lo que abre varios integorrantes que deberían ser respondidos en estos meses.
¿Qué pasaría con Enzo Francescoli, por ejemplo?
Quizá el de River sea el ejemplo más reconocido en este tipo de roles. Desde principios de 2014 que ejerce en su cargo y según informó el periodista Renzo Pantich: "pregunté a un dirigente de River importante y la respuesta fue contundente. ´Ni Francescoli ni Ponzio cuentan con la licencia pro´".
Ahora bien, es interesante la decisión que se tome con este tipo de casos. El curso dura 3 años y sería extraño que personas que trabajan hace tanto tiempo en algún club se tenga que ir.
De igual manera, ¿sigue Enzo Francescoli en River?
Aquí se abre un interrogante mucho más puntual y que se vincula directamente al Millonario.
Es sabido que desde que volvió Marcelo Gallardo, las decisiones futbolísticas las toma el Muñeco, relegando de esta manera a Francescoli y Ponizio.
El contrato de los dos exfutbolistas (que son muy queridos), finaliza en diciembre de este año.
Con todo el revuelo que podría generar lo de la licencia pro, sumado a que no toman decisiones fuertes (salvo llamados puntuales) y que su contrato termina a finales de este año, podría ser lo último de estos dos integrantes de la secretaría técnica del club de Núñez.
Se vienen meses movidos en la estructura del fútbol de River y no hay que dejar pasar, que también a finales de este año, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.
