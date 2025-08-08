Tiembla Enzo Francescoli (River) por lo que piensa hacer AFA de Chiqui Tapia

¿Qué pasaría con Enzo Francescoli, por ejemplo?

Quizá el de River sea el ejemplo más reconocido en este tipo de roles. Desde principios de 2014 que ejerce en su cargo y según informó el periodista Renzo Pantich: "pregunté a un dirigente de River importante y la respuesta fue contundente. ´Ni Francescoli ni Ponzio cuentan con la licencia pro´".

image

Ahora bien, es interesante la decisión que se tome con este tipo de casos. El curso dura 3 años y sería extraño que personas que trabajan hace tanto tiempo en algún club se tenga que ir.

De igual manera, ¿sigue Enzo Francescoli en River?

Aquí se abre un interrogante mucho más puntual y que se vincula directamente al Millonario.

Es sabido que desde que volvió Marcelo Gallardo, las decisiones futbolísticas las toma el Muñeco, relegando de esta manera a Francescoli y Ponizio.

El contrato de los dos exfutbolistas (que son muy queridos), finaliza en diciembre de este año.

Con todo el revuelo que podría generar lo de la licencia pro, sumado a que no toman decisiones fuertes (salvo llamados puntuales) y que su contrato termina a finales de este año, podría ser lo último de estos dos integrantes de la secretaría técnica del club de Núñez.

image

Se vienen meses movidos en la estructura del fútbol de River y no hay que dejar pasar, que también a finales de este año, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.

