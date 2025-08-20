El repunte de la actividad pierde fuerza y enciende alarmas

El freno mensual preocupa al mercado

Más allá del 6,4% anual, el dato que encendió alarmas es el -0,7% mensual desestacionalizado. Es la segunda caída en lo que va de 2025, junto con marzo, y confirma que el repunte muestra altibajos.

El componente tendencia-ciclo avanzó apenas 0,3%, un crecimiento demasiado débil para consolidar expectativas de recuperación fuerte.

Los analistas privados también lo remarcaron en los últimos días. Desde la Fundación Libertad y Progreso advirtieron que “la economía está prácticamente estancada desde febrero”. Invecq, en su último informe, proyectó que el segundo semestre difícilmente supere un 1% adicional de crecimiento, evidenciando que el rebote post-crisis 2024 se está agotando.

Desde Adimra

El análisis sectorial de Adimra destaca: "En julio, los sectores de Maquinaria Agrícola (16,8%) y Carrocerías y Remolques (17,7%) se mantuvieron como los de mayor crecimiento interanual, consolidando la trayectoria positiva que vienen sosteniendo desde comienzos de año. Ambos rubros registraron una aceleración respecto al mes previo y continúan siendo los principales motores del entramado metalúrgico, aunque el ritmo de expansión comienza a moderarse en comparación con los picos del primer trimestre."

"En contraposición, el sector de Autopartes (-2,9%) profundizó levemente su tendencia negativa, confirmando las dificultades que arrastra desde hace más de un año. En tanto, Fundición (-10,5%) interrumpió la mejora parcial observada en junio, manteniéndose en niveles históricamente bajos."

"El sector de Bienes de Capital (-1,8%) volvió a mostrar una caída interanual, reflejando un desempeño inestable y sin señales claras de recuperación. A su vez, Equipos y Aparatos Eléctricos (0,6%) y Otros Productos de Metal (1,6%) sostuvieron incrementos moderados, que aportan cierta estabilidad, aunque aun sin configurar un repunte firme."

"Por último, Equipamiento Médico (1,7%) revirtió la contracción de junio y retornó a terreno positivo. No obstante, el crecimiento fue acotado y todavía no compensa"

Inflación y política monetaria

El freno coincide con un escenario de mayor tensión inflacionaria. Según publicó El País el 13 de agosto, el IPC de julio marcó un 1,9%, con aceleración tras meses de bajas, impulsado por la devaluación del peso y ajustes tarifarios.

El Gobierno celebró que la inflación núcleo fue de apenas 1,5%, la más baja desde 2018, pero el mercado ya descuenta que la presión cambiaria volverá a trasladarse a precios en agosto.

Con tasas que superan el 69% anual y una política de emisión prácticamente clausurada, la estrategia oficial es sostener la narrativa de estabilización. El costo: consumo e inversión enfriados, algo que ya se siente en las mediciones del EMAE.

Impacto político

El dato llega en plena campaña para las elecciones legislativas. En el Gobierno ponen el foco en el 6,4% interanual como muestra de que el “plan funciona”. La oposición, en cambio, resalta el freno mensual y el efecto “piso bajo” de 2024, un año donde la economía cayó más de 5%.

En paralelo, esta semana el Council of the Americas reunió a empresarios y funcionarios en Buenos Aires. Allí se debatió sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pensado para atraer capitales a sectores estratégicos como energía y minería. El empresariado aplaude el marco, pero advierte que sin estabilidad macro el dinero difícilmente llegueelpais.com.

El campo

La otra apuesta está en el agro. La Bolsa de Comercio de Rosario destacó el 20 de agosto que las lluvias récord de este mes consolidaron reservas hídricas que podrían dar una campaña “históricamente alta”.

Se estima que el trigo alcanzará 20 millones de toneladas y que soja y maíz podrían marcar récords. De confirmarse, el agro podría aportar el oxígeno que hoy no llega desde la demanda interna.

Embarques de soja- el segundo mejor agosto de la historia (1)

Una recuperación que no despega

El 6,4% interanual de junio suena fuerte en los titulares, pero no alcanza para esconder la fragilidad del repunte. La economía argentina sigue atrapada en un dilema: el ajuste fiscal y la disciplina monetaria frenan la inflación, pero al mismo tiempo asfixian la actividad.

El oficialismo apuesta a que la baja de la inflación y el rebote agroindustrial alcancen para llegar a las elecciones con aire. El oficialismo apuesta a que la baja de la inflación y el rebote agroindustrial alcancen para llegar a las elecciones con aire.

Pero la foto de junio deja en claro que, más allá del relato, la economía todavía no logra encontrar un sendero de crecimiento sostenido.

