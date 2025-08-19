urgente24
Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas

FOTO: Una creación de Grok / xAI.
Julio terminó mal para Javier Milei, según las encuestas. Entre inflacion y derrotas en el Congreso, agosto 'pintaba' complicado. Guillermo Francella es humo.

19 de agosto de 2025 - 08:55

EN VIVO

Atribuirle a la película 'Homo Argentum' un protagonismo en la supuesta 'batalla cultural' de Javier Milei es una exageración acerca del buen actor costumbrista Guillermo Francella, una subestimación de qué es una 'batalla cultural' y una revelación de la pobre capacidad de elaboración de la sociedad argentina, origen de sus penas presentes. En cualquier caso, todo el asunto es un hallazgo del Presidente porque en circunstancias difíciles para él -las encuestas de opinión de julio fueron horribles y agosto llegó con derrotas legislativas, caída del consumo y mala praxis financiera- pudo redirigir a la sociedad argentina de la realidad hacia la ficción. Futbolero: "Pateó la pelota al carajo". Así, 'Homo Argentum' es el opio de los criollos.

De paso, ya que estamos con seudo 'batallas culturales': un 'copión' Karl Marx. Resulta que una de sus frases famosas la tomó prestada sin citar fuente. Esto ayuda a comprender lo vidrioso de estas cuestiones y lo relativo del debate. Ensayista Heinrich Heine (1840): "Bienvenida sea una religión que derrame en el amargo cáliz de la sufriente especie humana algunas dulces, soporíferas gotas de opio espiritual, algunas gotas de amor, esperanza y creencia". Luego, filósofo Moses Hess (1843): "La religión puede hacer soportable [...] la infeliz conciencia de servidumbre... de igual forma el opio es de buena ayuda en angustiosas dolencias". Y Karl Marx (1844): "La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo." Pero Marx se llevó el sello de 'autor'.

Ricardo Darín hace marketing enfrentado a Javier Milei y Guillermo Francella habla 20' por teléfono con el Presidente antes de un estreno: ¿'Batalla cultural'? Más bien se trata de provocar interés en el público. Cada cual atiende su juego.

Live Blog Post

Nvidia proyecta un nuevo chip de IA para China: Boom

Las acciones de Nvidia subieron el martes 19/08 un 0,3% en la preapertura bursátil. El lunes, la acción subió un 0,9%.

Parece poco probable que las acciones se muevan significativamente antes de los resultados de Nvidia del 27/08. Sin embargo, podría recibir un ligero impulso por la noticia de que está desarrollando el nuevo chip de inteligencia artificial, que sería más potente que el modelo H20 actualmente permitido para su venta en China, según un informe de Reuters, que citó fuentes anónimas.

“Evaluamos diversos productos para nuestra hoja de ruta, de modo que podamos estar preparados para competir en la medida en que los gobiernos lo permitan. Todo lo que ofrecemos cuenta con la plena aprobación de las autoridades competentes y está diseñado exclusivamente para un uso comercial beneficioso”, declaró un portavoz de Nvidia en un comunicado enviado por correo electrónico.

Nvidia acordó pagar el 15% de los ingresos generados por las ventas de chips de IA en China al gobierno de USA, luego de que la Administración Trump comenzara a aprobar licencias para las exportaciones de procesadores a los mercados chinos.

Nvidia reveló en un documento que el director ejecutivo, Jensen Huang, vendió 150.000 acciones de la compañía por US$27,1 millones, el 14 y el 15 de agosto a un precio promedio de US$180,80 cada una. Huang posee ahora 72,8 millones de acciones en una cuenta personal.

Live Blog Post

Japón al rescate de Intel, ¿OK para Trump?

El multimillonario fundador de SoftBank, Masayoshi Son, mantuvo conversaciones con el director ejecutivo de Intel sobre la compra de su tambaleante negocio de fabricación de chips por contrato en las semanas previas al anuncio del lunes 18/08 de que la compañía japonesa invertiría US$2.000 millones en acciones del grupo estadounidense.

Son se ha reunido con Lip-Bu Tan, de Intel, desde el nombramiento de este último en marzo para discutir un posible acuerdo, según varias personas con conocimiento de las conversaciones, mientras la compañía estadounidense intenta encontrar una solución para su negocio de fabricación de chips avanzados, que está luchando por competir con TSMC de Taiwán.

2 de las personas dijeron que el anuncio no impedía un acuerdo más amplio sobre el llamado 'negocio de fundición' de Intel en el futuro.

El gobierno estadounidense también ha estado considerando adquirir una participación en Intel. Fuentes cercanas a las conversaciones afirmaron que esta medida reforzaría las posibilidades de una mayor inversión de SoftBank. "Nadie quiere arriesgarse solo con los planes de fabricación y la tecnología de Intel... el único cliente es Intel", declaró una de las fuentes.

Intel ha tenido dificultades para atraer clientes para su fundición de chips desde que el predecesor de Tan, Pat Gelsinger, anunció que se abriría a negocios externos en 2021. La costosa medida implicó invertir miles de millones de dólares en nuevas plantas de fabricación con la apuesta de que los clientes se multiplicarían.

Live Blog Post

El posteo de Natalia Volosin obliga a recuperar un posteo de Urgente24

Primero, el posteo de la abogada y militante K, Natalia Volosin:

Hora de recuperar el texto de Urgente24:

Humming Airways (Francisco Simón Errecart), que ya comercializa vuelos entre el Aeropuerto Jorge Newbery (CABA), y Tandil, Olavarría, Villa Dolores y Venado Tuerto, es clave para reabrir el aeródromo de Villa Gesell (y Pinamar y General Madariaga).

El aeropuerto de Villa Gesell no recibe vuelos comerciales regulares desde hace varias temporadas. En el pasado, operadores como LADE y Sol Líneas Aéreas prestaron servicios estacionales, pero la falta de continuidad representó un desafío para la conectividad aérea de la localidad.

Humming Airways comercializa vuelos con aviones Metro, de Royal Class Air LLC, sociedad anónima con sede en Ciudad de Buenos Aires, y a la que se vincula a Leonardo Scatturice, David Ruben Yacobiti, Miguel Livi (Livi Travel) y Sebastián González Cazón.

Por ejemplo, el Fairchild Swearingen Metroliner o Fairchild Metro es un avión regional, con cabina presurizada, bimotor y turbohélice, diseñado por Swearingen Aircraft, y construido desde 1972 por Fairchild. Es un avión diseñado para operar como avión regional.

Royal Class ofrece, por ejemplo, el Metroliner 23, configurado con 19 asientos.

Para restablecer la conectividad aérea, es necesario asegurar la operatividad del Aeropuerto de Villa Gesell, cumplir con las regulaciones de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), y garantizar que Humming Airways encuentre el mercado viable económicamente para operar la ruta.

Live Blog Post

Acerca de un futuro diputado nacional 'libertario': Lilia Lemoine ya tiene compañía

Lilia Adela Bolukalo Lemoine es la extrovertida y polémica diputada nacional ultra Milei.

En la próxima Legislatura tendrá la compañía del también extrovertido y polémico Sergio Daniel Figliuolo, mejor conocido como 'Tronco', diputado nacional por Alejandro Fantino / Neura Media.

Él ya dijo que primero firma y luego lee. Pero tiene otras cuestiones delicadas.

Live Blog Post

Suiza garantiza la inmunidad de Putin al elegir Ginebra para reunirse con Zelenski

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso celebrar una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Ginebra (Suiza). Macron dijo que los países europeos podrían hacer una excepción si la reunión se celebrara en un país que reconociera la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Suiza ya ha anunciado su disposición a acoger esta reunión.

En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y la defensora rusa de los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, en el caso de "sustracción ilegal de menores" de Ucrania. Las autoridades rusas han declarado que no reconocen a la CPI y la consideran ilegítima. Las autoridades suizas han declarado reiteradamente que no ven ningún problema en la participación del presidente ruso, Vladimir Putin, en reuniones sobre Ucrania en territorio suizo, a pesar de sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma, que la obliga a ejecutar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).

Sky News informó que las partes acordaron que se celebraría en Europa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso celebrar una cumbre trilateral en Roma, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Ginebra. Según Sky News, los presidentes de Ucrania y USA avalan Roma. El líder ruso, Vladímir Putin, prefiere Ginebra, señaló el canal de televisión.

Live Blog Post

'Pax Cambiaria' no ex 'Pax Romana' (hasta el 26/10)

La 'Pax Romana' fue un período de paz y estabilidad en el Imperio Romano, que duró desde el 27 a. C. hasta el 180 d. C. Pero la 'Pax Cambiaria' argenta tiene ínfulas más breves: llegar hasta las elecciones del 26/10. La jornada cambiaria del lunes 27/10 reflejará el resultado del comicio.

Para esto el Gobierno no dejó pesos excedentes en la plaza. El precio de los pesos es lo de menos para la Administración Javier Milei porque afirma que el precio de los dólares impacta más en el comicio que el precio de los pesos.

"Las tasas altas le ponen un gran techo al billete y por ahora se nota poca demanda", aseguró Nicolás Capella, sales trader de Grupo IEB.

"Hasta la elección, las tasas van a estar muy altas en términos reales. La contracara de eso será que el dólar estará bastante controlado en torno a los $ 1300. Eso es lo que está buscando el Gobierno, tiene las herramientas para hacerlo y ha demostrado que no le importan los costos de actividad o eventualmente algún quebranto financiero de alguna empresa", explicó Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go.

El economista Gustavo Ber destacó que el Gobierno "estaría priorizando la calma en el dólar, más allá de que se reconoce que las tasas elevadas no podrían extenderse demasiado en el tiempo".

Live Blog Post

Julieta Prandi: Claudio Contardi reclama un nuevo juicio, con jurado popular

El abogado defensor de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, anticipó que pedirá "la nulidad del juicio" que condenó a su cliente a la pena de 19 años de prisión por abuso sexual contra quien era su pareja, la actriz y conductora Julieta Prandi.

Sicilia explicó que "alguno de los jueces del tribunal oral que lo juzgaron le tendrían que haber dicho a Contardi que con el escrito que había presentado su anterior letrado estaba renunciando a un Derecho Constitucional, que es el de ser juzgado por pares, o sea un juicio por jurados y no lo hicieron".

"Eso figura en el Código Penal. le tendrían que haber detallado todo ese proceso. El principio de juez natural consagrado está en el Artículo 18 de la Constitución Nacional. El juez natural era el Jurado Popular y el Código dice que se puede renunciar hasta el momento de la elevación a juicio", dijo el abogado en declaraciones al programa 'Tiempo de Policiales' (ATP Radio).

Sicilia explicó que tiene "20 días tras la condena para presentarlo" y ya hizo "la reserva a la Cámara de Casación", por lo que indicó que "la idea es tenerlo listo para la semana que viene".

Sin embargo, advirtió que en caso de que Casación dictamine un fallo favorable hacia su cliente es probable que no quede libre (si hay nulidad no se puede hacer un nuevo juicio por el mismo delito), ya que lo más probable es que se disponga un nuevo juicio, pero ahora sí por un jurado popular.

"Debería ser así, pero como está hoy la línea jurisprudencial decretaría la nulidad de la renuncia de Contardi al juicio por jurados y los actos subsiguientes. Eso conllevaría a un nuevo debate a través de la modalidad de juicio por jurados", precisó el letrado.

Live Blog Post

Buscan banco para tasar AySA

La normativa firmada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria 'Agencia de Transformación de Empresas Públicas' a “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario de AySA”.

Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, manifestó que "se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por AySA en un plazo razonable”.

Además, se encomendó a la mencionada agencia a concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de AySA a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, “dentro del plazo de 8 meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

Del mismo modo, se le encargó “realizar las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en AySA” que no sean vendidas en la licitación.

Live Blog Post

'Homo Argentum' gran divertimento nacional

Live Blog Post

Martes 19/08 en el Senado: Financiamiento universitario y emergencia sanitaria

Martes 19/08 de actividad en el Senado: firma de los dictámenes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan.

Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, logró postergar la semana pasada los esfuerzos de Eduardo de Pedro, titular de Educación y Cultura; y de Lucía Corpacci, presidenta de Salud.

Pero esta semana se aborda la emergencia sanitaria:

  • a las 15:00 en el plenario de Presupuesto, Salud y Población y Desarrollo Humano, presidida por Stefanía Cora; y
  • a las 16:30, financiamiento de universidades y recomposición de salarios docentes en Educación y Cultura (de Pedro) y la comisión que preside Atauche.

Los dictámenes no llegarían al recinto hasta el jueves 28/07, días antes de la elección desdoblada en Provincia de Buenos Aires.

