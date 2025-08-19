Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas

Live Blog Post

Nvidia proyecta un nuevo chip de IA para China: Boom

Las acciones de Nvidia subieron el martes 19/08 un 0,3% en la preapertura bursátil. El lunes, la acción subió un 0,9%.

Parece poco probable que las acciones se muevan significativamente antes de los resultados de Nvidia del 27/08. Sin embargo, podría recibir un ligero impulso por la noticia de que está desarrollando el nuevo chip de inteligencia artificial, que sería más potente que el modelo H20 actualmente permitido para su venta en China, según un informe de Reuters, que citó fuentes anónimas.

“Evaluamos diversos productos para nuestra hoja de ruta, de modo que podamos estar preparados para competir en la medida en que los gobiernos lo permitan. Todo lo que ofrecemos cuenta con la plena aprobación de las autoridades competentes y está diseñado exclusivamente para un uso comercial beneficioso”, declaró un portavoz de Nvidia en un comunicado enviado por correo electrónico.

Nvidia acordó pagar el 15% de los ingresos generados por las ventas de chips de IA en China al gobierno de USA, luego de que la Administración Trump comenzara a aprobar licencias para las exportaciones de procesadores a los mercados chinos.

Nvidia reveló en un documento que el director ejecutivo, Jensen Huang, vendió 150.000 acciones de la compañía por US$27,1 millones, el 14 y el 15 de agosto a un precio promedio de US$180,80 cada una. Huang posee ahora 72,8 millones de acciones en una cuenta personal.