Universidades y Garrahan: Forzando los vetos de Milei en campaña, pero ojo con el 'poroteo'

Hospital Garrahan y emergencia en pediatría

También este martes, pero a las 15, se reunirán las comisiones de Salud, Población y Presupuesto y todo indican que también dictaminarán sobre el proyecto que declara “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un (1) año”.

marcha garrahan-NA La emergencia pediátrica, una situación que se hizo visible por las protestas de los trabajadores del Hospital Garrahan.

La iniciativa, con media sanción de Diputados, dispone “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

En cuanto a los salarios del personal de la salud asistencia o no asistencial, que es el eje de los reclamos en el Garrahan, el proyecto ordena “la recomposición inmediata” con criterios de “equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”.

En tanto, se exime “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Y se declarará “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”.

La estrategia parlamentaria

Con los dictámenes en mano, el kirchnerismo tiene varias alternativas para ir al recinto. Puede ser esta semana con un temario que incluya los dos despachos (universidades y emergencia en pediatría) sumando la anulación de los decretos presidenciales sobre el INTA, Banco de Datos Genéticos y Vialidad. Una segunda opción es sesionar este jueves solo con la anulación de los decretos y dejar los dos proyectos para la semana próxima –en este caso no necesitaría los 2/3 para habilitar la discusión- o postergar todo para la semana próxima.

Las opciones surgen por las dudas para juntar el número que habilite los dictámenes sin el plazo reglamentario de los 7 días desde el despacho.

La oposición necesita dos tercios y la última vez le fallaron tres senadores: los radicales Martín y Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Pero los K también deben ordenarse y chequear asistencias especialmente por las rispideces que dejaron los cierres de listas de candidatos.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Senado: Los hermanos Milei tienen todo listo para limitar a Villarruel y quitarle poder a los K

La ciclogénesis traerá fuertes lluvias y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora

Netflix derrotado en su juego: Guillermo del Toro estrenará Frankenstein en cines

"Me enteré por un portal que Tronco iba a ser candidato a diputado nacional en provincia"