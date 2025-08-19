urgente24
ACTUALIDAD peronismo > Entre Ríos > elecciones

IMPREVISTO

Peronismo descuartizado: En Entre Ríos a las urnas en 4 pedazos

En Entre Ríos el peronismo va fracturado en 4 partes a la elección del 26/10: alianza K / Massa. Otra de Juan Grabois. Otra con Juan Schiaretti. Y ETER.

19 de agosto de 2025 - 01:15
Por primera vez en su historia, el peronismo de la Provincia de Entre Ríos va dividido a la elección del 26/10 y se presentarán 4 listas, que reflejan la necesidad de elecciones internas, que no hizo, y las dificultades para consensuar un proyecto común. Las 4 nóminas:

Lista Fuerza Entre Ríos, que respaldan Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa:

Senadores Nacionales

  • Adán Humberto Bahl.
  • Adriana Elizabet Meza Torres.

Diputados Nacionales

  • Guillermo Michel.
  • Laura Marianela Marclay.
  • Andrés Ernesto Sabella.
  • María Fabiana Leiva.
  • Jacob Rodrigo Minguillón.
Lista Ahora la Patria, que respalda Juan Grabois:

Senadores Nacionales

  • Carolina Gaillard.
  • Jaier Schnitman.

Diputados Nacionales

  • Paola Rubattino.
  • Federico Olano.
  • Eve Kloster.
  • Ignacio Monná.
  • Ludmila Fernández.
Lista Entrerrianos Unidos, que respaldan Juan Schiaretti, el intendente Daniel Rossi y otros.

Senadores Nacionales

  • Héctor Maya.
  • Fernanda Sanzberro.

Diputados Nacionales:

  • Gustavo Guzmán.
  • Sofía Gan.
  • Santiago Haddad.

(Menemista histórico, Héctor Maya tiene el aval del PS y del líder del sindicato UPCN, Ángel Allende.)

Lista Unión Popular, apoyado por el movimiento peronista ETER (Entre Todos Entre Ríos)

Senadores Nacionales

  • Emilio Martínez Garbino.
  • María Isabel Sola.

Diputados Nacionales:

  • Silvio Farach.
  • Gladys Cabrera.
  • Sebastián Schaumann.
  • Patricia Heinrich.
  • Oscar Barzola.
El escenario

La oferta para las elecciones del 26/10 será distinta en Entre Ríos a la de 2023, cuando hubo un escenario de 3/3:

  • Peronismo,
  • Juntos por Entre Ríos y
  • La Libertad Avanza.

Ahora, JxER y LLA se unieron para polarizar con el peronismo, que se partió.

Es cierto que todos perdieron aliados pero más el panperonismo.

A JxER se le fue el Partido Socialista (PS), que rechazó a LLA.

Pero el peronismo sufrió una fuga por izquierda (Ahora la Patria que competirá con el sello del Frente Grande y el Movimiento por Todos, socios electorales del PJ durante 2 décadas). Al espacio se sumó Patria Grande, o sea Juan Grabois.

Otro caso notable es el de Martínez Garbino, que provoca alegría al gobernador Rogelio Frigerio, quien esperaría que en este escenario el peronismo pierda 1 diputado: de los 5 que se renuevan, que no sean 3 + 2 sino 4 + 1.

