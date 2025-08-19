Peronismo descuartizado: En Entre Ríos a las urnas en 4 pedazos

Guillermo Michel.

Laura Marianela Marclay.

Andrés Ernesto Sabella.

María Fabiana Leiva.

Jacob Rodrigo Minguillón.

Lista Ahora la Patria, que respalda Juan Grabois:

Senadores Nacionales

Carolina Gaillard.

Jaier Schnitman.

Diputados Nacionales

Paola Rubattino.

Federico Olano.

Eve Kloster.

Ignacio Monná.

Ludmila Fernández.

Lista Entrerrianos Unidos, que respaldan Juan Schiaretti, el intendente Daniel Rossi y otros.

Senadores Nacionales

Héctor Maya.

Fernanda Sanzberro.

Diputados Nacionales:

Gustavo Guzmán.

Sofía Gan.

Santiago Haddad.

(Menemista histórico, Héctor Maya tiene el aval del PS y del líder del sindicato UPCN, Ángel Allende.)

Lista Unión Popular, apoyado por el movimiento peronista ETER (Entre Todos Entre Ríos)

Senadores Nacionales

Emilio Martínez Garbino.

María Isabel Sola.

Diputados Nacionales:

Silvio Farach.

Gladys Cabrera.

Sebastián Schaumann.

Patricia Heinrich.

Oscar Barzola.

El escenario

La oferta para las elecciones del 26/10 será distinta en Entre Ríos a la de 2023, cuando hubo un escenario de 3/3:

Peronismo,

Juntos por Entre Ríos y

La Libertad Avanza.

Ahora, JxER y LLA se unieron para polarizar con el peronismo, que se partió.

Es cierto que todos perdieron aliados pero más el panperonismo.

A JxER se le fue el Partido Socialista (PS), que rechazó a LLA.

Pero el peronismo sufrió una fuga por izquierda (Ahora la Patria que competirá con el sello del Frente Grande y el Movimiento por Todos, socios electorales del PJ durante 2 décadas). Al espacio se sumó Patria Grande, o sea Juan Grabois.

Otro caso notable es el de Martínez Garbino, que provoca alegría al gobernador Rogelio Frigerio, quien esperaría que en este escenario el peronismo pierda 1 diputado: de los 5 que se renuevan, que no sean 3 + 2 sino 4 + 1.

