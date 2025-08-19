La ciclogénesis traerá fuertes lluvias y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora

El desarrollo se verá potenciado por la combinación de una elevada humedad en las capas bajas de la atmósfera y el ingreso de aire cálido desde el norte del país.

Esa conjunción de factores disparó un sistema de baja presión que está detrás del temporal en marcha.

caba en tormenta.jpg Lluvias, vientos y actividad eléctrica sobre el AMBA y 9 provincias argentinas

¿Qué significa una alerta naranja, según el SMN?

Implica un riesgo meteorológico importante por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca los informes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de:

-anegamientos de calles,

-caída de ramas,

-dificultades en la movilidad urbana

-cortes en el suministro eléctrico.

inundaciones-en-salta-continuaran-las-lluvias-G6T47VGS5ZE2PNWCOXE2BCWTTQ.jpg Alerta naranja por posibles inundaciones

Características de una ciclogénesis

Algunas características de este fenómeno climático son:

-Formación rápida de centros de baja presión.

-Vientos intensos que pueden superar los 100 km/h en algunas zonas

-Lluvias torrenciales y tormentas eléctricas

-Afecta áreas costeras y marítimas, con riesgo para la navegación y la infraestructura.

Recomendaciones: seguir el pronóstico oficial del SMN, evitar la circulación, asegurar objetos en balcones y patios, no sacar la basura durante lluvias.