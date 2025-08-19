La ciclogénesis afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante casi 48 horas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un Alerta Naranja porque se esperan fuertes tormentas.
ALERTA NARANJA PARA AMBA
La ciclogénesis traerá fuertes lluvias y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora
El pico de la lluvias será antes del mediodía del martes 19 de agosto. Luego, el miércoles 20, arribará un temporal de viento más intenso desde el sudoeste.
A lo largo del martes, ese núcleo alcanzará su máxima intensidad, provocando precipitaciones y ráfagas de viento en distintas regiones.
El agua llegará acompañada por actividad eléctrica, caída de granizo en algunos sectores y fuertes ráfagas de viento.
El jueves 21 de agosto el fenómeno quedaría agotado.
El desarrollo se verá potenciado por la combinación de una elevada humedad en las capas bajas de la atmósfera y el ingreso de aire cálido desde el norte del país.
Esa conjunción de factores disparó un sistema de baja presión que está detrás del temporal en marcha.
¿Qué significa una alerta naranja, según el SMN?
Implica un riesgo meteorológico importante por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca los informes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de:
-anegamientos de calles,
-caída de ramas,
-dificultades en la movilidad urbana
-cortes en el suministro eléctrico.
Características de una ciclogénesis
Algunas características de este fenómeno climático son:
-Formación rápida de centros de baja presión.
-Vientos intensos que pueden superar los 100 km/h en algunas zonas
-Lluvias torrenciales y tormentas eléctricas
-Afecta áreas costeras y marítimas, con riesgo para la navegación y la infraestructura.