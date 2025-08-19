urgente24
ACTUALIDAD lluvias > temporal de viento > AMBA

ALERTA NARANJA PARA AMBA

La ciclogénesis traerá fuertes lluvias y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora

El pico de la lluvias será antes del mediodía del martes 19 de agosto. Luego, el miércoles 20, arribará un temporal de viento más intenso desde el sudoeste.

19 de agosto de 2025 - 00:29
Lluvias y tormentas en AMBA

La ciclogénesis afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante casi 48 horas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un Alerta Naranja porque se esperan fuertes tormentas.

El AMBA y 9 provincias argentinas se verán alcanzadas: Norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el sur de Misiones. Según el SMN, las lluvias podrían superar los 80 milímetros de acumulación en algunas zonas, superando los promedios habituales del mes y generando potenciales inundaciones.

A lo largo del martes, ese núcleo alcanzará su máxima intensidad, provocando precipitaciones y ráfagas de viento en distintas regiones.

El agua llegará acompañada por actividad eléctrica, caída de granizo en algunos sectores y fuertes ráfagas de viento.

El jueves 21 de agosto el fenómeno quedaría agotado.

El desarrollo se verá potenciado por la combinación de una elevada humedad en las capas bajas de la atmósfera y el ingreso de aire cálido desde el norte del país.

Esa conjunción de factores disparó un sistema de baja presión que está detrás del temporal en marcha.

caba en tormenta.jpg
Lluvias, vientos y actividad eléctrica sobre el AMBA y 9 provincias argentinas

¿Qué significa una alerta naranja, según el SMN?

Implica un riesgo meteorológico importante por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca los informes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de:

-anegamientos de calles,

-caída de ramas,

-dificultades en la movilidad urbana

-cortes en el suministro eléctrico.

inundaciones-en-salta-continuaran-las-lluvias-G6T47VGS5ZE2PNWCOXE2BCWTTQ.jpg
Alerta naranja por posibles inundaciones

Características de una ciclogénesis

Algunas características de este fenómeno climático son:

-Formación rápida de centros de baja presión.

-Vientos intensos que pueden superar los 100 km/h en algunas zonas

-Lluvias torrenciales y tormentas eléctricas

-Afecta áreas costeras y marítimas, con riesgo para la navegación y la infraestructura.

Recomendaciones: seguir el pronóstico oficial del SMN, evitar la circulación, asegurar objetos en balcones y patios, no sacar la basura durante lluvias.

