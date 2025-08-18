Se notó también en el tercer puesto una merma enorme en compra de indumentaria (-44 %) y cuarta vacaciones (-41 %).
ESTUDIO DE CASA 3, MORA JOZAMI
En Argentina, 2 de cada 3 familias tuvo que resignar calidad y cantidad de consumos en 2025
Un estudio de consumo de familias en Argentina indicó que el 60 % dejó de gastar en ocio en general y el 47 % abandonó las primeras marcas en los supermercados.
En quinto lugar en nivel de privaciones (-29 %) aparecieron las plataformas de contenidos (Netflix, Amazon Prime, Disney).
Luego, sexto, el uso del automotor propio (-19 %) y en séptima posición "menos actividades con los hijos" (14 %).
En octava posición bajar la calidad de la prepaga (11 %) y en noveno puesto cambiar el tipo de seguro para que sea más barato (9 %).
Finalmente, completa el top ten el cambio de colegio de los menores de los privados a los públicos (5 %).
Jubilados, la variable de ajuste
A la hora de definir qué tipo de recorte el público cuestiona con mayor fuerza la respuesta más nítida fue “los jubilados”.
Luego, a mucha distancia, los recortes en salud, educación y el aumento en las tarifas de los servicios públicos.
Finalmente, la buena nueva para el gobierno nacional es que la inflación sigue cayendo en el ranking de preocupaciones de los argentinos.
Pasó de ser el problema Nº1 (27% de menciones) al puesto Nº14 (2 % de los encuestados).