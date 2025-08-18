En Argentina, 2 de cada 3 familias tuvo que resignar calidad y cantidad de consumos en 2025

image En Argentina, 2 de cada 3 familias resignaron cantidad y calidad de consumos en 2025

Jubilados, la variable de ajuste

A la hora de definir qué tipo de recorte el público cuestiona con mayor fuerza la respuesta más nítida fue “los jubilados”.

Luego, a mucha distancia, los recortes en salud, educación y el aumento en las tarifas de los servicios públicos.

A la hora de contestar sobre cómo cerrará el año 2025 en materia económica en Argentina, un 50% de los requeridos dijo que estará peor y un 43 % supone que su situación sufrirá algún tipo de mejora.

Finalmente, la buena nueva para el gobierno nacional es que la inflación sigue cayendo en el ranking de preocupaciones de los argentinos.

Pasó de ser el problema Nº1 (27% de menciones) al puesto Nº14 (2 % de los encuestados).

Por ello, todo hace suponer que la Casa Rosada sacrificará todo lo que sea necesario (crecimiento económico, suba de los salarios) en el altar de la contención de los precios hasta el 26 de Octubre.