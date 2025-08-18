Zelensky ofrece comprar US$ 100.000 millones en armas a Estados Unidos para no quedar sola ante Putin

La propuesta fue diseñada, en parte, para alinearse con el enfoque de Trump, quien ha manifestado su interés en que cualquier ayuda militar a Ucrania beneficie directamente a la industria estadounidense. “No estamos dando nada. Estamos vendiendo armas”, dijo el lunes 18/08 en la Casa Blanca al ser consultado por la prensa sobre el apoyo a Kiev.

El documento ucraniano también responde a las recientes señales de distensión entre Trump y Moscú. Tras una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, Trump había insinuado apoyo a un alto el fuego inmediato, aunque luego matizó su postura. Kiev, por su parte, advierte que cualquier acuerdo de paz debe estar acompañado por un marco de seguridad robusto y no puede incluir concesiones territoriales a Rusia.

El canciller alemán Friedrich Merz, presente en la cumbre con Zelensky y Trump, fue claro:

No me imagino que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego. No me imagino que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego.

Agregó que la presión internacional sobre Rusia debe intensificarse para dar credibilidad a las negociaciones.

La relación entre Ucrania y Rusia

Kiev rechazó firmemente una propuesta de Putin de congelar el frente de batalla si Ucrania retiraba sus tropas de las regiones en disputa de Donetsk y Luhansk. Según el documento, eso crearía las condiciones para una ofensiva rusa más profunda hacia el centro del país, particularmente la ciudad de Dniéper.

Además, Ucrania exige compensaciones económicas por los daños sufridos durante la guerra, que podrían pagarse con los US$ 300.000 millones en activos rusos congelados en Occidente. También afirma que cualquier alivio de sanciones solo debería aplicarse si Moscú cumple plenamente con un futuro acuerdo de paz.

En conclusión, Kiev busca transformar el conflicto en una oportunidad para redefinir sus alianzas estratégicas. Las propuestas presentadas no solo apuntan a consolidar el respaldo de Estados Unidos, sino también a condicionar un eventual acuerdo con Moscú a garantías concretas, evitando que la paz se convierta en una simple pausa antes de una nueva agresión.

