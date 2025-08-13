Europa y Ucrania presionan a Trump pre-Alaska: "Nadie debe ser engañado por Rusia"

Si Estados Unidos trabaja ahora por una paz en Ucrania que salvaguarde los intereses europeos y ucranianos, puede contar con nuestro pleno apoyo en este esfuerzo Si Estados Unidos trabaja ahora por una paz en Ucrania que salvaguarde los intereses europeos y ucranianos, puede contar con nuestro pleno apoyo en este esfuerzo

image Zelensky con Mertz en Berlín, se plantan contra el pacto espurio de cesión territorial para Rusia | GENTILEZA BBC

Al igual de Merz, el mandatario galo, Emmanuel Macron, en paralelo, afirmó que los aliados europeos reclaman la presencia de Ucrania en la mesa de negociaciones del viernes en Alaska.

"Las cuestiones territoriales que competen a Ucrania no pueden ser negociadas y solo serán negociadas por el presidente ucraniano. Esa es la posición que defendemos y que ha sido expresada muy claramente por el presidente Trump (...) Las cuestiones territoriales que competen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano, esa es la postura que defendemos", sentenció el líder del Elíseo.

Trump con amenazas públicas contra Rusia, y encuentros fraternos puertas adentro

Alaska, territorio estadounidense desde 1867 cuando Washington se lo compró a Rusia por el valor de 7.2 millones de dólares, será anfitriona este viernes del encuentro cara a cara entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Dicho estado, que alguna vez fue jurisdicción de Rusia, demuestra que las fronteras nacionales no son inamovibles y que, de hecho, pueden ser una moneda de cambio para el arte de gobernar y ejercer influencia geopolítica. Es que, comprarle parcelas a otros estados o iniciar guerras para ganar territorio, es legítimo en la política, la cual definitivamente no entiende de moral ni de derechos humanos.

Ahora bien, en la previa de la cumbre, los líderes europeos se reunieron en Berlín con Zelensky, bajo el ala protectora de la Unión Europea (UE), para conectarse por videollamada con el presidente Donald Trump, al que le han pedido que arrincone a Rusia con más sanciones —más allá del embargo petrólero y de las reprimendas contra socios comerciales que compran hidrocarburosrusos—, así como que les jure que no pactará con Putin ningún tipo de cesión territorial.

image Las manos de Zelensky y el canciller alemán (apretón de manos) | GENTILEZA FRANCE24

Es que el republicano ha dicho que “Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania”, en la rueda de prensa del lunes en la Casa Blanca, anticipando la línea del encuentro con Vladímir Putin del viernes.

Asimismo, el mandatario estadounidense sostuvo que Moscú controla “gran parte del mar” y señaló que Ucrania “tenía 1.000 millas de mar que han desaparecido, excepto una pequeña zona, Odesa”, por lo que revisará “los parámetros” en la negociación.

image Trump en la rueda de prensa este miércoles 13 de agosto | GENTILEZA FOX NEWS

A pesar de que evalúa la cesión territorial, también intenta mostrarse amenazante con Putin, a sabiendas de los cuestionamientos internacionales, y para mantenerse como legítimo veedor de la paz en el Cáucaso.

Al ser cuestionado por la prensa, el presidente estadounidense advirtió, en una rueda de prensa en esta jornada, que habrá "consecuencias severas" si Rusia no acepta poner fin a la guerra, aunque el viernes pasado se haya cumplido la fecha límite del ultimátum para el cese de hostilidades, sin que pasará absolutamente nada en el día después.

