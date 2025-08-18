“Tronco firmó una confidencialidad y no podía revelar su nominación, recibió un llamado de Manuel Adorni el viernes 15 de agosto, se comunicó para pasarle con Karina Milei” reveló Fantino en el programa Cónclave que comparte con Fabián Doman, Jorge Rial y Viviana Canosa.
FANTINO DEFENDIÓ A SU SOCIO
"Me enteré por un portal que Tronco iba a ser candidato a diputado nacional en provincia"
“Sergio es mi amigo y armamos juntos Neura. No es mi esclavo, hace lo que quiere. Ambos tenemos el 25% de nuestra señal de streaming” dijo Alejandro Fantino.
“Luego, la hermana del presidente le planteó la posibilidad y le dijo que tenía que firmar un papel donde se obligaba a no revelar el ofrecimiento. Recién a las 23 horas del domingo me lo confesó”.
“Él quiere cambiar muchas cosas, dice que va a llegar con muchas ideas nuevas. Es un licenciado en publicidad. No soy posesivo, no soy tóxico. Nunca le pediría que traicione un pacto de silencio”.
“Tronco no es mío, con Agustín Rodríguez y Leo Torres somos los cuatro dueños del canal. Esto no es Neura 1-Carajo 0. Santiago Caputo lo llamó hoy a Sergio para felicitarlo. No hay ninguna interna. Pensé que iba a llegar como candidato a legislador de la provincia de Buenos Aires. Quería meterse en la política".
Fabian Doman: “los libertarios necesitaban refescarse”
“La Libertad Avanza venía cayendo en todos los distritos. La imagen de Milei venía en picada. Entonces, aparecieron los Tronco Figliuolo, las Virginia Gallardo y las Karen Reichardt “
“La elección está helada. El gobierno lo vio y busca calentar los comicios. Esto es lo que se pudo hacer en un mes. Todo es electoral. Voy a repetir este concepto hasta el 26 de Octubre. Existe pavor porque la gente no quiere ir a votar y el ausentismo va a ser la primera fuerza, por lejos”.
Viviana Canosa, en contra
"Tronco es un termo libertario. Va a mover la mano en el Congreso, será un soldado. Levantará el brazo como mueve la pata un gato de metal en el barrio chino".
"No puede pensar, no puede aportar nada. El tipo acepta lo que dice Sebastián Pareja, un tipo que dice que hay que prohibir la disidencia".