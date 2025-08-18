"Me enteré por un portal que Tronco iba a ser candidato a diputado nacional en provincia"

image Alejandro Fantino: "me enteré por un portal sobre la candidatura de Tronco Figliuolo"

Fabian Doman: “los libertarios necesitaban refescarse”

“La Libertad Avanza venía cayendo en todos los distritos. La imagen de Milei venía en picada. Entonces, aparecieron los Tronco Figliuolo, las Virginia Gallardo y las Karen Reichardt “

Las listas originales no incluían estos protagonistas. Por ello, salieron a armar acuerdos en Entre Ríos, buscaron a Patricia Bullrich en CABA, a Luis Petri en Mendoza y generaron alianzas en el interior del país.

“La elección está helada. El gobierno lo vio y busca calentar los comicios. Esto es lo que se pudo hacer en un mes. Todo es electoral. Voy a repetir este concepto hasta el 26 de Octubre. Existe pavor porque la gente no quiere ir a votar y el ausentismo va a ser la primera fuerza, por lejos”.

image Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabian Doman y Alejandro Fantino en Cónclave

Viviana Canosa, en contra

"Tronco es un termo libertario. Va a mover la mano en el Congreso, será un soldado. Levantará el brazo como mueve la pata un gato de metal en el barrio chino".

"No puede pensar, no puede aportar nada. El tipo acepta lo que dice Sebastián Pareja, un tipo que dice que hay que prohibir la disidencia".