Fantino: "Martín Menem viene de la actividad privada, tiene una empresa de seguridad"

Doman: “Voy a defender a Pareja. ¿Cómo le quieren ganar al peronismo? ¿Con tres vírgenes y tres virgos? No, ponés a un policía retirado como Bondarenko y le pedías ayuda a un tipo con experiencia como Pareja. Son libertarios pero no boludos”.

Rial: “A los Menem los tiene que investigar el periodismo, Fantino. ¿O vas a esperar que lo investiguen los organismos del Estado como están haciendo hoy con el caso $LIBRA?”.

Fantino: “¿Qué tiene que ver que se llame Menem? ¿Quién es su socio en OSPRERA? Es la Obra Social de UATRE, está hecha bolsa e intervenida por un juez de La Pampa. El Estado no sabe qué hacer con esa Obra Social”.

Canosa: “¿Por qué defendés a los Menem que son una lacra?”.

Rial: “A los libertarios se le metieron los peronistas adentro del partido. Ya no los pueden sacar. El peronismo es inevitable”.

Fantino. “Doman se volvió libertario, estamos todos locos”.

image Jorge Rial, Fabian Doman, Viviana Canosa y Alejandro Fantino debaten cada lunes a las 20 horas en Carnaval streaming

El incendio en los estudios de Neura, según Fantino

Fantino: “se prendió fuego un cable del aire acondicionado, que está todo derretido, y se prendió fuego un plástico de la pared, los sillones y la entrada casi por completo. No llegaron las llamas a los estudios, gracias a los bomberos. Había 3 personas adentro. Un héroe de Malvinas atravesó el humo y los otros dos se fueron a la terraza para no quedar afectados”.

Canosa: “¿No tuvo nada que ver el gobierno, entonces. Se dijo que estaban enojados con vos”.

Fantino: “Les doy un dato, el jueves viene Javier Milei a Neura para un mano a mano conmigo. No tenemos ningún problema. Yo cuestioné a Sebastián Pareja porque es un paracaidista. Me enoja que lo manden a él a que me baje línea”. Fantino: “Les doy un dato, el jueves viene Javier Milei a Neura para un mano a mano conmigo. No tenemos ningún problema. Yo cuestioné a Sebastián Pareja porque es un paracaidista. Me enoja que lo manden a él a que me baje línea”.