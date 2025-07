Fabián Doman acusó a Alejandro Fantino de apretar gobernadores en pleno stream

Fantino no lo negó: admitió que habló con Llaryora y otros como Maximiliano Pullaro, pero aclaró que no fue para presionar ni cambiar ningún voto. "Hice la secundaria con Llaryora, somos conocidos, hablo con varios gobernadores." Y con mucha ironía, contó que la charla fue sobre pejerreyes y no política: "Le conté cómo están saliendo en Marul."