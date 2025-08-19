Marixa Balli dejó América TV por Telefe: Qué dijo Ángel de Brito

El inesperado halago de Claudio Villarruel a Ángel de Brito

El exgerente de programación de Telefe, Claudio Villarruel, estuvo como invitado en el ciclo radial Pasa Montagna y en medio de un análisis sobre los medios de comunicación aprovechó para destacar el trabajo de Ángel de Brito en LAM y expresó: "Yo lo veo a veces".

El reconocido productor dijo que el conductor "avanzó" en su trayectoria a pasos agigantados y aseguró: "Entendió todo".

"La televisión está entre los que entendieron todo y los que todavía están tratando de entender y no van a entender nunca. La mayoría son esos", consideró en Radio Rivadavia.

Es preciso destacar que el programa de espectáculos que comenzo en El Trece y posteriormente desembarcó en América TV, tanto por las mañanas como también así por las noches consiguió fidelizar un pública que día a día lo acompañan para ubicarlo en ciertas ocasiones como el programa más visto de la señal.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La respuesta de Wanda Nara sobre Telefe que nadie esperaba: "Tóxicos y celosos"

El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."

Mercado Pago causa furor con su nuevo beneficio: Cómo usarlo

Campamentos para adultos en auge: Qué ofrecen y cuánto sale

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga