Marixa Balli dejó América TV por Telefe: Qué dijo Ángel de Brito

Luego de la despedida de la panelista de LAM, Ángel de Brito explicó detalles de su salida y contó cómo seguirá su carrera en los medios de comunicación.

19 de agosto de 2025 - 11:45
Asimismo, luego del revuelo ocasionado, el conductor procedió a brindar explicaciones al respecto de la inesperada partida y señaló a Telefe como determinante para que se produzca. Es que en primera instancia la solicitaron a la artista para que se sumara a participar del programa de Marley para viajar a otro país y luego volvieron a la carga para ofrecerle formar parte de MasterChef Celebrity.

"Son varias figuras y Marixa me dijo que le divertía estar ahí porque nunca había cocinado. Lo que pasa que ahí se se volvió imposible convivir porque MasterChef graba 12 horas por día", explicó posteriormente. Además, como si fuera poco, a su vez también recibió el ofrecimiento para estar en el ciclo A la Barbarossa.

De esta manera el periodista dejó en claro cuál fue el motivo por el que decidió irse y lejos de mostrarse molesto con su decisión, expresó: "Cuando termine la cocina, el viaje y todo, va a estar con Georgina cosa que me encanta porque Georgina es una de las mejores conductoras de la tele".

El inesperado halago de Claudio Villarruel a Ángel de Brito

El exgerente de programación de Telefe, Claudio Villarruel, estuvo como invitado en el ciclo radial Pasa Montagna y en medio de un análisis sobre los medios de comunicación aprovechó para destacar el trabajo de Ángel de Brito en LAM y expresó: "Yo lo veo a veces".

El reconocido productor dijo que el conductor "avanzó" en su trayectoria a pasos agigantados y aseguró: "Entendió todo".

"La televisión está entre los que entendieron todo y los que todavía están tratando de entender y no van a entender nunca. La mayoría son esos", consideró en Radio Rivadavia.

Es preciso destacar que el programa de espectáculos que comenzo en El Trece y posteriormente desembarcó en América TV, tanto por las mañanas como también así por las noches consiguió fidelizar un pública que día a día lo acompañan para ubicarlo en ciertas ocasiones como el programa más visto de la señal.

