Liliana Franco fue despedida de Mujeres Argentinas, el programa de El Trece, en una decisión que tomó por sorpresa a todos. La periodista política no ocultó su enojo y dejó entrever que hubo promesas incumplidas y conflictos internos, pero los detalles detrás del despido muestran que la historia es mucho más complicada de lo que parece.
"SE PORTARON MUY MAL"
Liliana Franco afuera de Mujeres Argentinas, que se está quedando sin panelistas
Liliana Franco fue despedida de "Mujeres Argentina" en El Trece, mientras el ciclo enfrenta cambios internos que podrían afectar la dinámica de sus panelistas.
Detrás del adiós de Liliana Franco: presupuesto y contradicciones
Fue la propia Franco quien confirmó su salida a través de mensajes enviados a Adrián Pallares, conductor de Intrusos (América TV), y le pidió que los leyera al aire: "La producción de Mujeres Argentinas decidió que no siga más en el programa. Se portaron muy mal, porque cuando se fue Evelyn yo también me quería ir, y me suplicaron que no me fuera. Me prometieron que no la iban a renovar a Amalia en junio para que yo me quede".
El argumento oficial que circuló entre la producción fue "razones de presupuesto", dado que Franco participaba solo una vez por semana. Sin embargo, la periodista misma señala la contradicción: "Sin embargo, incorporaron a Pampa Mónaco en policiales". Este detalle deja entrever que la decisión no sería estrictamente económica, sino también estratégica o política dentro del panel.
Desde la renuncia de Evelyn Von Brocke en mayo, el ciclo atravesó tensiones internas que no se resolvieron. Discusiones al aire y conflictos entre panelistas dejaron en evidencia que, detrás de cámaras, los egos y las lealtades marcan la dinámica del programa. La salida de Franco, especialista en política y economía, deja un vacío que difícil de cubrir, y desnuda cómo la producción maneja a los periodistas frente a decisiones improvisadas o cuestionables.
Ludueña al frente de un programa en crisis
Con la salida de Franco, el panel de María Belén Ludueña queda cada vez más chico. La propia periodista adelantó otros cambios: "Virginia Gallardo dejará porque se va a dedicar a la política y Silvia Fernández Barrio viaja bastante". Esto la deja a ella prácticamente sola con Amalia Guiñazú y Valentina Salezzi como panelistas fijas, lo cual transforma el formato original del programa y genera interrogantes sobre cómo mantendrán la pluralidad de voces que prometen en pantalla.
Mujeres Argentinas se proyectaba como un espacio sólido donde se hablaba de política y espectáculos, pero hoy evidencia una estructura frágil. Adrián Pallares resumió el impacto: "Echaron a Lili Franco, alguien muy preparada y valiosa, la acaban de despedir y asegura que el programa quedará un poco rengo".
El ciclo atraviesa un momento crítico: salidas, promesas incumplidas y reemplazos cuestionables, que más allá del horario y los números de audiencia, muestran las decisiones internas que ponen en jaque la credibilidad y la calidad del programa. Si no se manejan con cuidado, los cambios de panelistas podrían convertirse en la norma, dejando a los televidentes con menos referentes y a la producción en un estado de permanente improvisación.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio
Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas
Déficit financiero, otra luz roja para Javier Milei en plena campaña
Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles