Liliana Franco afuera de Mujeres Argentinas, que se está quedando sin panelistas

image Con las salidas de Franco, Virginia Gallardo y Silvia Fernández Barrio, el panel queda reducido a María Belén Ludueña, Amalia Guiñazú y Valentina Salezzi. Esto cuestiona la pluralidad del programa y genera incertidumbre sobre su futuro.

Mujeres Argentinas se proyectaba como un espacio sólido donde se hablaba de política y espectáculos, pero hoy evidencia una estructura frágil. Adrián Pallares resumió el impacto: "Echaron a Lili Franco, alguien muy preparada y valiosa, la acaban de despedir y asegura que el programa quedará un poco rengo".

El ciclo atraviesa un momento crítico: salidas, promesas incumplidas y reemplazos cuestionables, que más allá del horario y los números de audiencia, muestran las decisiones internas que ponen en jaque la credibilidad y la calidad del programa. Si no se manejan con cuidado, los cambios de panelistas podrían convertirse en la norma, dejando a los televidentes con menos referentes y a la producción en un estado de permanente improvisación.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas

Déficit financiero, otra luz roja para Javier Milei en plena campaña

Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles

Embarque histórico de Rosario al mundo: De qué se trata