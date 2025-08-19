"Parecieran gusanos": Este es el tomate triturado que ANMAT pidió no consumir

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia preventiva sobre unidades de tomate triturado de una reconocida marca por posible contaminación con gusanos. ¿Qué dijo exactamente la ANMAT y cómo identificar el producto que pidieron no consumir?
ANMAT, tomate triturado y gusanos
En un comunicado emitido el lunes 18/08, la ANMAT alertó acerca de un lote de tomate triturado de marca Marolio por posible presencia de gusanos en el producto.
"ANMAT advierte de forma preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp que podrían encontrarse en el producto", advirtió el organismo.
Específicamente, la ANMAT recomendó al público no consumir, ni vender, el lote L25114 de tomate triturado de la marca Marolio, con fecha de vencimiento en abril de 2027.
"El municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza", detallaron.
Asimismo, han asegurado que la medida es para evitar riesgos de salud y facilitar la investigación del caso.
"El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes", señalaron.
¿Qué hacer en caso de tener este producto?
Las personas que tengan este producto no deben consumirlo y deben informar a las autoridades sanitarias.
"A la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial", aconsejó la ANMAT.
Asimismo, pidió frenar su comercialización. "A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor".
Imágenes del tomate triturado Marolio prohibido por la ANMAT
He aquí las imágenes del producto que la ANMAT pidió no consumir:
