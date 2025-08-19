"Parecieran gusanos": Este es el tomate triturado que ANMAT pidió no consumir

Asimismo, han asegurado que la medida es para evitar riesgos de salud y facilitar la investigación del caso.

"El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes", señalaron.

¿Qué hacer en caso de tener este producto?

Las personas que tengan este producto no deben consumirlo y deben informar a las autoridades sanitarias.

"A la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial", aconsejó la ANMAT.

Asimismo, pidió frenar su comercialización. "A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor".

Imágenes del tomate triturado Marolio prohibido por la ANMAT

He aquí las imágenes del producto que la ANMAT pidió no consumir:

marloio_1

marolio_2

marolio_3

