Gastroenterólogo dice 3 razones por las que debes comer palta (aguacate)

La palta es una buena fuente de fibra

Una de las cosas que destaca el gastroenterólogo es que la palta es una gran fuente de fibra.

"Contienen una cantidad sorprendente de fibra. Un aguacate mediano puede aportar hasta 10 gramos de fibra, y los más grandes hasta 14 gramos", dijo el Dr. Salhab. "Y dado que se necesitan entre 25 y 30 gramos de fibra al día, este alimento puede aportar entre un tercio y la mitad de la cantidad diaria recomendada".

La fibra es fundamental en la dieta: ayuda a prevenir el estreñimiento, es buena para el corazón, mejora la salud digestiva, reduce los niveles de azúcar en sangre, disminuye el colesterol y hasta se relaciona con la longevidad.

"Las personas que consumen más fibra tienden a vivir más y tienen un menor riesgo de enfermedades crónicas", indicó el médico.

La palta es buena para el intestino

Otro beneficio de los aguacates es que ayuda a tener un intestino sano, al beneficiar el microbioma intestinal, el ecosistema de microbios que viven en los intestinos y que influye en la salud.

"Las personas que consumen más aguacates tienden a tener una mayor diversidad de microbioma intestinal", señala el Dr. Salhab.

"Las bacterias intestinales están vinculadas a muchos procesos diferentes en el cuerpo y producen metabolitos beneficiosos para el organismo. Por lo tanto, cuanto mayor sea la diversidad, mejor. Esencialmente, un probiótico natural", añade.

La palta ayuda a reducir el riesgo de cáncer

En tercer lugar, la palta o aguacate, puede ayudar a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon que actualmente preocupa al mundo.

El Dr. Salhab dijo que los aguacates "de hecho, podrían disminuir el riesgo de cáncer de colon en los hombres".

El aguacate contiene fibra, grasas saludables y antioxidantes y otros compuestos que podrían ser beneficiosos para la prevención del cáncer.

"Una rebanada de esto sobre pan de masa madre por la mañana, con un poco de limón, y tendrás un desayuno nutritivo y saciante perfecto", recomendó el gastroenterólogo.

