Decathlon llega antes a la Argentina: Dónde abre su primer local

Esta zona es conocida por su alto tránsito y su proximidad a importantes núcleos urbanos, lo que garantiza una afluencia masiva de público.

El nuevo establecimiento de Decathlon ocupará una impresionante superficie de 3000 metros cuadrados, un tamaño considerable que permitirá exhibir la vasta variedad de productos que caracterizan a la marca. La ubicación es estratégicamente pensada, ya que el local estará emplazado entre dos grandes superficies comerciales de renombre: un hipermercado Carrefour y una tienda Sodimac.

Sodimac comenzó su despedida de la Argentina El nuevo local estará emplazado entre dos grandes superficies comerciales de renombre: un hipermercado Carrefour y una tienda Sodimac.

Este modelo de cercanía con otras marcas de gran convocatoria ya ha demostrado ser exitoso para Decathlon en sus operaciones regionales, replicando formatos que han funcionado en ciudades como Montevideo y Asunción.

Cuándo abre

La inauguración del primer Decathlon en Al Río estaba programada para octubre de 2025, sin embargo, en las últimas horas se marcó la fecha del viernes 26 de septiembre como la indicada para la esperada apertura, adelantando unos días la llegada de los productos al público.

Pero la tienda de Al Río es solo el punto de partida, ya que, como se mencionó, la estrategia de Decathlon en Argentina es mucho más ambiciosa, y planea abrir un total de 20 locales en distintas ciudades del país entre 2025 y 2026, y cubrir las principales ciudades y centros urbanos de Argentina.

En efecto, además del local en Vicente López, ya se está trabajando en la apertura de una segunda tienda antes de fin de 2025, aunque la ubicación exacta aún no ha sido confirmada

Se sabe que la Ciudad de Buenos Aires es uno de los destinos prioritarios, y se están llevando a cabo negociaciones con importantes centros comerciales como el Abasto Shopping y Alto Avellaneda, por su naturaleza masiva y su capacidad para atraer a un público amplio.

