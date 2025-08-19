Algunas vienen, otras desaparecen... Con la venta de indumentaria en caída libre, y locales y marcas de ropa desapareciendo en todos los extremos del país, la gigantesca cadena francesa de artículos deportivos Decathlon está cada vez más cerca de concretar su esperado regreso a la Argentina.
PARA FANÁTICOS DEL DEPORTE
Decathlon llega antes a la Argentina: Dónde abre su primer local
Desde hace un tiempo, la cadena Decathlon está trabajando en su regreso a la Argentina, que se adelantará y tiene fecha para la apertura de su primer local.
De hecho ya puso fecha para la apertura de su primer local con la excelente noticia para los fanáticos del deporte de que la inauguración será antes de lo estimado.
Tras años de ausencia, la vuelta de Decathlon no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de expansión regional consolidada por la marca.
Su experiencia exitosa en países vecinos como Chile, Uruguay y Paraguay, donde ya cuentan con varios puntos de venta, brinda una base sólida para su incursión en el mercado argentino, considerado clave en la región.
Dónde estará el primer local de Decathlon
La primera tienda de Decathlon en esta nueva etapa ya tiene un lugar confirmado y no es un sitio cualquiera. La elección recayó en el complejo Al Río, ubicado en la Avenida del Libertador, en el partido bonaerense de Vicente López, pero literalmente pegado a la Capital Federal.
Esta zona es conocida por su alto tránsito y su proximidad a importantes núcleos urbanos, lo que garantiza una afluencia masiva de público.
El nuevo establecimiento de Decathlon ocupará una impresionante superficie de 3000 metros cuadrados, un tamaño considerable que permitirá exhibir la vasta variedad de productos que caracterizan a la marca. La ubicación es estratégicamente pensada, ya que el local estará emplazado entre dos grandes superficies comerciales de renombre: un hipermercado Carrefour y una tienda Sodimac.
Este modelo de cercanía con otras marcas de gran convocatoria ya ha demostrado ser exitoso para Decathlon en sus operaciones regionales, replicando formatos que han funcionado en ciudades como Montevideo y Asunción.
Cuándo abre
La inauguración del primer Decathlon en Al Río estaba programada para octubre de 2025, sin embargo, en las últimas horas se marcó la fecha del viernes 26 de septiembre como la indicada para la esperada apertura, adelantando unos días la llegada de los productos al público.
Pero la tienda de Al Río es solo el punto de partida, ya que, como se mencionó, la estrategia de Decathlon en Argentina es mucho más ambiciosa, y planea abrir un total de 20 locales en distintas ciudades del país entre 2025 y 2026, y cubrir las principales ciudades y centros urbanos de Argentina.
Se sabe que la Ciudad de Buenos Aires es uno de los destinos prioritarios, y se están llevando a cabo negociaciones con importantes centros comerciales como el Abasto Shopping y Alto Avellaneda, por su naturaleza masiva y su capacidad para atraer a un público amplio.
