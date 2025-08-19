En tiempos de "proyectos millonarios", YPF movió fichas para el manejo de sus finanzas

- Pedro Kearney, un histórico de la compañía, con carrera hecha en YPF, será el nuevo vicepresidente de Finanzas, y

- Juan José Mata, un ex Tecpetrol, asumirá como vicepresidente de Administración y Reporting

A la par fue designada en forma interina Ariel Polotnianka como Chief Audit Officer: "Por último, se informa que en dicha reunión el Directorio de la Sociedad aceptó la renuncia presentada por el Sr. Federico Barroetaveña al cargo de CFO por razones de índole personal, agradeciéndose su trabajo y dedicación en el desempeño del cargo", cerró el comunicado que firmó Margarita Chun, Responsable de Relaciones con el Mercado de YPF.

Las "nuevas" viejas caras

Pedro Kearney es contador graduado en la Universidad de Córdoba, desarrolló su carrera dentro de YPF, donde entró en 2003. En noviembre de 2023 fue nombrado CFO interino de YPF, reemplazando a Alejandro Lew. Actualmente era CFO de YPF Luz, quien por ahora no nombró a su reemplazante.

image Pedro Kearney es el nuevo vicepresidente de Finanzas de YPF.

Juan José Mata, por su parte, viene de la petrolera del grupo Techint, la misma de la que trabajaba el actual CEO de YPF, Horacio Marin. Allí ocupó, justamente, la vicepresidencia de Finanzas.

En la comunicación oficial que YPF envió a la Bolsa, explica que la decisión de dividir el área responde al Plan 4x4 de la compañía: se busca "hacer foco en la excelencia y efectividad de sus procesos administrativos" y, al mismo tiempo, "dar respuesta a los desafíos relacionados con los proyectos estratégicos y su financiamiento".

La compañía está embarcada en un plan que apunta a dejar la producción en yacimientos convencionales, de los cuales se está desprendiendo, y focalizarse en Vaca Muerta.

De hecho, anunció hoy que firmó un acuerdo con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para devolver 7 áreas a la provincia

También lidera la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) es un oleoducto troncal en construcción desde Añelo (Neuquén) a Punta Colorada (Sierra Grande, Río Negro) que busca sacar la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta hacia la costa atlántica.

En el consorcio que construirá el VMOS también participan otras compañías, como Pluspetrol, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Vista, Chevron, Shell y Tecpetrol. Recientemente, este grupo consiguió un megacrédito de 2.000 millones de dólares de un grupo de bancos para financiar la obra.

El acuerdo de YPF con Tierra del Fuego

image Tierra del Fuego firmó hoy el acuerdo con YPF en las oficinas de la petrolera de mayoría estatal, en Buenos Aires

El mencionado acuerdo entre Tierra del Fuego e YPF se firmó este martes en las oficinas de la petrolera estatal en Buenos Aires. Mediante este memorando, las partes se comprometen a negociar y ejecutar un acuerdo definitivo para la cesión de las concesiones de explotación de YPF a Terra Ignis, la empresa provincial de energía.

Las siete áreas convencionales que la compañía petrolera opera en la provincia son Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego Fracción A, B, C, D y E.

"Quiero agradecer al gobernador de Tierra del Fuego por este acuerdo que es un paso importante para potenciar la producción de hidrocarburos en la provincia, al mismo tiempo que nos da la posibilidad de seguir concentrando los esfuerzos de la compañía en el desarrollo de Vaca Muerta", afirmó Marin.

En junio pasado, el titular de YPF había sellado con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, la cesión definitiva a Fomicruz, la empresa provincial de energía creada por el mandatario, de las áreas convencionales que YPF operaba en la provincia de la Patagonia.

