Estudio revela el hábito que "frena" el deterioro cognitivo del cerebro

Así lo reseña la Universidad de Texas en Austin en un comunicado donde informan que "ayudar a los demás frena el deterioro cognitivo".

Para los científicos, lo sorprendente fue que el voluntariado informal (como ayudar a los vecinos, arreglar el césped o cuidar a los niños) fue tan beneficioso como el voluntariado formal.

“Lo que me llamó la atención fue que los beneficios cognitivos de ayudar a los demás no eran solo mejoras a corto plazo, sino acumulables con el tiempo gracias a una participación sostenida, y estos beneficios eran evidentes tanto para el voluntariado formal como para la ayuda informal".

De acuerdo con el estudio, incluso dos horas semanales dedicadas a ayudar a los demás fue beneficioso para el cerebro.

"Una participación moderada de tan solo dos a cuatro horas se asoció sistemáticamente con beneficios significativos”, dijo el investigador.

¿Cómo prevenir el deterioro cognitivo?

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 30.000 adultos del Estudio Nacional de Salud y Jubilación de Estados Unidos.

Descubrieron que el deterioro cognitivo relacionado con la edad se retrasó a medida que las personas comenzaron y mantuvieron conductas de ayuda en su rutina.

"La tasa de deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento se redujo entre un 15% y un 20% en quienes ofrecen servicios voluntarios formales o ayudan de manera informal con vecinos, familiares o amigos fuera del hogar con regularidad", precisa la Universidad de Texas en Austin.

En cambio, el deterioro cognitivo podría acelerarse en las personas que no ayudan a los demás.

“Nuestros datos muestran que dejar de ayudar por completo se asocia con un deterioro de la función cognitiva”, afirmó Han. “Esto sugiere la importancia de que los adultos mayores participen en algún tipo de ayuda durante el mayor tiempo posible, con los apoyos y adaptaciones adecuados”.

Se cree que estos beneficios del voluntariado para la salud cerebral se pueden deber a la reducción del estrés o a la socialización de las personas.

Los resultados se publicaron en la última edición de la revista Social Science & Medicine.

