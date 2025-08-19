El cerebro, al igual que los otros órganos del cuerpo, envejece con el paso de los años. Si bien, las personas no pueden parar el tiempo, sí existen algunas cosas que pueden hacer para evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido y reducir el riesgo de deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer.
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Estudio revela el hábito que "frena" el deterioro cognitivo del cerebro
Un estudio reciente descubrió que un hábito sencillo puede ayudar a reducir el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento.
Pero, ¿Qué hacer para frenar el deterioro cognitivo? ¿Qué hábito ayuda a tener un cerebro sano a medida que se envejece? ¿Cómo mejorar la salud cognitiva?
En medio de la preocupación por el envejecimiento cerebral, un estudio ha revelado un hábito que retrasa significativamente el deterioro cognitivo y mejora la salud del cerebro.
Hábito para mejorar la salud cerebral
Hay una forma sencilla de combatir el deterioro cognitivo en adultos de mediana edad y personas mayores. Investigadores de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Massachusetts Boston lo han confirmado. Se trata de ayudar a los demás o hacer voluntariado.
“Los actos cotidianos de apoyo, ya sean organizados o personales, pueden tener un impacto cognitivo duradero”, afirmó Sae Hwang Han, profesor adjunto de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia en la UT, quien dirigió el estudio.
Así lo reseña la Universidad de Texas en Austin en un comunicado donde informan que "ayudar a los demás frena el deterioro cognitivo".
Para los científicos, lo sorprendente fue que el voluntariado informal (como ayudar a los vecinos, arreglar el césped o cuidar a los niños) fue tan beneficioso como el voluntariado formal.
“Lo que me llamó la atención fue que los beneficios cognitivos de ayudar a los demás no eran solo mejoras a corto plazo, sino acumulables con el tiempo gracias a una participación sostenida, y estos beneficios eran evidentes tanto para el voluntariado formal como para la ayuda informal".
De acuerdo con el estudio, incluso dos horas semanales dedicadas a ayudar a los demás fue beneficioso para el cerebro.
"Una participación moderada de tan solo dos a cuatro horas se asoció sistemáticamente con beneficios significativos”, dijo el investigador.
¿Cómo prevenir el deterioro cognitivo?
Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 30.000 adultos del Estudio Nacional de Salud y Jubilación de Estados Unidos.
Descubrieron que el deterioro cognitivo relacionado con la edad se retrasó a medida que las personas comenzaron y mantuvieron conductas de ayuda en su rutina.
"La tasa de deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento se redujo entre un 15% y un 20% en quienes ofrecen servicios voluntarios formales o ayudan de manera informal con vecinos, familiares o amigos fuera del hogar con regularidad", precisa la Universidad de Texas en Austin.
En cambio, el deterioro cognitivo podría acelerarse en las personas que no ayudan a los demás.
“Nuestros datos muestran que dejar de ayudar por completo se asocia con un deterioro de la función cognitiva”, afirmó Han. “Esto sugiere la importancia de que los adultos mayores participen en algún tipo de ayuda durante el mayor tiempo posible, con los apoyos y adaptaciones adecuados”.
Se cree que estos beneficios del voluntariado para la salud cerebral se pueden deber a la reducción del estrés o a la socialización de las personas.
Los resultados se publicaron en la última edición de la revista Social Science & Medicine.
