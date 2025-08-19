Adiós temores: El motivo por el cual Vaca Muerta festeja el balotaje en Bolivia

image

Fuentes del sector consultadas por el sitio especializado en energía, '+e' subrayaron que se trata de "una buena noticia", aunque hay que esperar "a que se pronuncien sobre el tema y ver su política energética".

El punto central era porque el gobierno de Luis Arce plateaba el cobro de un peaje muy caro para poder pasar por territorio boliviano y utilizar los gasoductos que permitirían conectar la Argentina con Brasil.

Además, existía la incertidumbre de un cambio de reglas una vez construida la infraestructura que altere la ecuación del negocio y busque una mayor renta para las arcas públicas o directamente una interrupción del suministro. Algo que la experiencia internacional muestra muy problemático en los casos donde el tránsito gasífero depende de un tercer país.

Los hidrocarburos en Bolivia

El Movimiento al Socialismo (MAS) ni siquiera pudo ingresar senadores a un Congreso que quedará dividido, pero con una amplia tendencia hacia la centro derecha.

El ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia y actual director de la consultora Gas Energy Latin America, Álvaro Ríos Roca, dijo:

El MAS de Evo subió al poder por los hidrocarburos y se va por los hidrocarburos. Se dilapidaron 13 trillones de pies cúbicos de gas y no repusieron reservas. Han creado la peor crisis energética con casi el 30% del mercado desabastecido y camino a tener un déficit energético de hasta 7.000 millones de dólares en algunos años si no hay un golpe de timón El MAS de Evo subió al poder por los hidrocarburos y se va por los hidrocarburos. Se dilapidaron 13 trillones de pies cúbicos de gas y no repusieron reservas. Han creado la peor crisis energética con casi el 30% del mercado desabastecido y camino a tener un déficit energético de hasta 7.000 millones de dólares en algunos años si no hay un golpe de timón

Bolivia cierra el grifo y manda menos gas a la Argentina.

El gas de Vaca Muerta

Las empresas argentinas del sector sostienen que por este camino hay un mercado de al menos 10 MMm3/d de Brasil y una cantidad similar en el norte argentino ya sea por generación eléctrica, industria minera o excedentes hacia Chile.

Según destacan, el punto clave es acordar una tarifa de transporte competitiva entre los tres países que permita desarrollar la infraestructura necesaria del lado argentino y, al mismo tiempo, resultar atractiva para los compradores brasileños.

Estas industrias buscan un gas no mayor a los 7 dólares el MBTU cuando, por las tarifas e impuestos actuales entre los tres países, estaríamos alrededor del doble de ese valor.

Además de la finalización de la reversión del Gasoducto Norte con las últimas plantas compresoras que todavía no están operativas, Argentina debería construir un nuevo caño entre Tratayén y La Carlota de unos 2.000 millones de dólares, más una inversión adicional de 500 millones para reforzar la reversión del Gasoducto Norte con nueva compresión.

