Javier Milei la sigue contra Pamela David, aunque se retractó y se disculpó

5 mensajes de Javier Milei contra Pamela David exigiéndole mayor "efusividad" en su retractación y pedido de disculpas a Karina Milei. ¿No será mucho?

19 de agosto de 2025 - 12:34
Javier Milei enojadísimo con Pamela David pese a que se disculpó con Karina.

Javier Milei enojadísimo con Pamela David pese a que se disculpó con Karina.

Foto: NA.

A Javier Milei no le bastó el pedido de disculpas y la retractación pública de Pamela David -vía X y en su programa también- y lanzó cinco mensajes en su cuenta de X contra la conductora televisiva, exigiéndole mayor "efusividad". ¿No será mucho?

Horas después, David le pidió disculpas a la hermana del Presidente por la misma vía (X) y corrigió su "error". "Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".

Karina Milei le respondió con ironía y le pidió la "misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira".

Pero a Javier Milei no le alcanzó, y se despachó con varios mensajes contra Pamela David. En su cuenta de X, hoy compartió 5 posteos en contra de la conductora de TV (que se suman a los muchos retuits que había publicado ayer sobre el tema):

