A Javier Milei no le bastó el pedido de disculpas y la retractación pública de Pamela David -vía X y en su programa también- y lanzó cinco mensajes en su cuenta de X contra la conductora televisiva, exigiéndole mayor "efusividad". ¿No será mucho?
EL REJOJ DE KARINA
Javier Milei la sigue contra Pamela David, aunque se retractó y se disculpó
5 mensajes de Javier Milei contra Pamela David exigiéndole mayor "efusividad" en su retractación y pedido de disculpas a Karina Milei. ¿No será mucho?
Todo comenzó ayer, cuando Pamela David dijo en su programa que Karina Milei usaba un reloj Rolex de US$35.000. Luego, Karina Milei salió en X a desmentir esa información y avisó que iría a la Justicia por "calumnias e injurias", acusando a la conductora de hacer "campaña sucia".
Horas después, David le pidió disculpas a la hermana del Presidente por la misma vía (X) y corrigió su "error". "Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".
Karina Milei le respondió con ironía y le pidió la "misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira".
Este martes (19/08) también se retractó en su programa 'Desayuno Americano', tal como informó Urgente24 más temprano, donde reconoció su error y volvió a pedirle disculpas a Karina Milei.
Pero a Javier Milei no le alcanzó, y se despachó con varios mensajes contra Pamela David. En su cuenta de X, hoy compartió 5 posteos en contra de la conductora de TV (que se suman a los muchos retuits que había publicado ayer sobre el tema):
