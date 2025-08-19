María Eugenia Vidal salió a buscar trabajo y Samid le ofreció un puesto de cajera

“ Como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizajes… pero también más costumbres, más mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás", dice en otro tramo de su escrito la dirigente macrista.

Por último, Vidal pide recomendaciones a los usuarios de la red: "Les pregunto a ustedes: ¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda? ¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado? Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor. Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar? ¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa?".

La propuesta laboral de Samid

El militante peronista y candidato a diputado por el Frente Patriota Federal Alberto Samid, apeló al artículo del diario Clarín sobre el posteo de Vidal acerca de su búsqueda laboral para enviarle un mensaje a través de X con una irónica oferta.

image El empresario de la carne y candidato, Alberto Samid y el ofrecimiento laboral a María Eugenia Vidal en la red social X.

“Maria Eugenia: Yo te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera ”, escribió el empresario de la carne este martes (19/8) y añadió una sarcástica aclaración: “Eso sí, @mariuvidal te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana”.

Hasta el momento la legisladora no había respondido al posteo de Samid.

