María Eugenia Vidal fue una de las dirigentes del PRO más críticas del acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) y optó por no renovar su banca cuyo mandato termina en diciembre próximo. Desde la red social Linkedin hizo un posteo anunciando que se queda sin trabajo y recibió un insólito ofrecimiento.
DESOCUPADA
María Eugenia Vidal salió a buscar trabajo y Samid le ofreció un puesto de cajera
La diputada María Eugenia Vidal se abrió de la alianza entre el PRO y los libertarios y anunció que no seguirá en la función pública. La propuesta de Samid.
María Eugenia Vidal: “Me quedo sin trabajo”
“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, así arrancó María Eugenia Vidal su posteo en la red social Linkedin donde repasa sus antecedentes laborales tanto en el Estado como en el sector privado.
"Tengo 51 años, soy licenciada en Ciencias Políticas por la UCA. Además de política, soy profesora en universidades como UDESA y Di Tella", recordó la legisladora.
"Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones", mencionó en relación al rechazo a la alianza del Pro con los libertarios, por el cual no integrará ninguna lista de candidatos y no seguirá en el Congreso.
"Durante dos años (con pandemia incluida) di clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa", reconoce Vidal que, en su búsqueda laboral, dejó en claro que apunta a un puesto en el ámbito privado.
“ Como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizajes… pero también más costumbres, más mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás", dice en otro tramo de su escrito la dirigente macrista.
Por último, Vidal pide recomendaciones a los usuarios de la red: "Les pregunto a ustedes: ¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda? ¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado? Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor. Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar? ¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa?".
La propuesta laboral de Samid
El militante peronista y candidato a diputado por el Frente Patriota Federal Alberto Samid, apeló al artículo del diario Clarín sobre el posteo de Vidal acerca de su búsqueda laboral para enviarle un mensaje a través de X con una irónica oferta.
“Maria Eugenia: Yo te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera ”, escribió el empresario de la carne este martes (19/8) y añadió una sarcástica aclaración: “Eso sí, @mariuvidal te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana”.
Hasta el momento la legisladora no había respondido al posteo de Samid.
